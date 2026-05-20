Dalla Lazio al Napoli? Svelata la verità in diretta: ecco cosa sta succedendo davvero

L’ipotetica nomina di Maurizio Sarri come prossimo allenatore del Napoli – in caso di confermata separazione da Antonio Conte – ha alimentato alcuni rumors di mercato in entrata dalla Lazio, club dove attualmente è sotto contratto. In particolare, due giocatori come Tavares e Isaksen avrebbero potuto far comodo ai partenopei, ma si tratta di voci al momento infondate.

Il Napoli pesca dalla Lazio per le fasce?

Con Maurizio Sarri in panchina per la prossima stagione (scenario molto caldo ma incerto data la forte concorrenza dell’Atalanta), sono emerse alcune indiscrezioni di calciomercato che vedono anche Nuno Tavares e Gustav Isaksen fare lo stesso percorso. Eppure, il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha allontanato qualsiasi operazione tra i due club in questo momento.

Ecco le sue parole nel corso di un intervento a Radio Marte:

“Non credo che al Napoli interessino Isaksen o Tavares: gli esterni offensivi azzurri sono più forti, mentre a sinistra il club ha già diverse soluzioni, visto che oltre a Gutiérrez e Olivera anche Spinazzola potrebbe rinnovare”.

Persiste la ricerca di un centrale: tra i rumors c’è Gila

Se Tavares e Isaksen non sono giocatori “da Napoli“, Marchetti ha sottolineato la necessità del club azzurro di aggiungere un difensore centrale all’organico, indipendentemente da chi siederà in panchina nell’annata a venire. Tra le possibilità vi è anche Mario Gila, difensore centrale spagnolo con il contratto in scadenza nel 2027.

L’analisi del giornalista: