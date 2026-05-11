Mercato Napoli, per la difesa c’è Gila: ecco perchè la trattativa resta complicata

Mario Gila interessa al Napoli, ma la trattativa con la Lazio si scontra con una valutazione monstre: Lotito pretende tra i 20 e i 25 milioni per il difensore spagnolo.
Gila alla Lazio: il cartellino blindato da Lotito
Il difensore centrale classe 2000 rappresenta uno dei profili più monitorati dalla dirigenza azzurra. Come rivela il Corriere dello Sport, Gila possiede le caratteristiche tattiche ideali per il sistema di Sarri, con contratto in scadenza nel 2027 che teoricamente dovrebbe facilitare una cessione. La realtà è ben diversa. Lotito non scende da una richiesta compresa tra i 20 e i 25 milioni, una cifra che il presidente laziale ritiene congrua al valore del giocatore e alla sua importanza nello scacchiere tattico.
La complicazione principale riguarda il Real Madrid. Il club spagnolo, che cedette Gila alla Lazio nel 2022 per soli 6 milioni, ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Questo significa che qualsiasi guadagno derivante da una vendita a squadre come il Napoli andrebbe diviso con i Blancos, rendendo l’operazione ancora più costosa per gli azzurri.