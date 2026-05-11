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Mercato Napoli, per la difesa c’è Gila: ecco perchè la trattativa resta complicata

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Mercato Napoli, per la difesa c’è Gila: ecco perchè la trattativa resta complicata
Mario Gila in campo con la maglia della Lazio. Fonte: ANSA.
Napoli su Gila.

Mario Gila interessa al Napoli, ma la trattativa con la Lazio si scontra con una valutazione monstre: Lotito pretende tra i 20 e i 25 milioni per il difensore spagnolo.

Gila alla Lazio: il cartellino blindato da Lotito

Il difensore centrale classe 2000 rappresenta uno dei profili più monitorati dalla dirigenza azzurra. Come rivela il Corriere dello Sport, Gila possiede le caratteristiche tattiche ideali per il sistema di Sarri, con contratto in scadenza nel 2027 che teoricamente dovrebbe facilitare una cessione. La realtà è ben diversa. Lotito non scende da una richiesta compresa tra i 20 e i 25 milioni, una cifra che il presidente laziale ritiene congrua al valore del giocatore e alla sua importanza nello scacchiere tattico.

La complicazione principale riguarda il Real Madrid. Il club spagnolo, che cedette Gila alla Lazio nel 2022 per soli 6 milioni, ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Questo significa che qualsiasi guadagno derivante da una vendita a squadre come il Napoli andrebbe diviso con i Blancos, rendendo l’operazione ancora più costosa per gli azzurri.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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