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De Laurentiis cede il Napoli a un fondo americano? I dettagli sull’indiscrezione di Repubblica

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De Laurentiis cede il Napoli a un fondo americano? I dettagli sull’indiscrezione di Repubblica
De Laurentiis nella sua sede durante le valutazioni di partnership internazionali per il Napoli
Aurelio De Laurentiis al suo ufficio con vista su Napoli, davanti a documenti con stemma del Napoli e bandiera americana

De Laurentiis starebbe valutando l’acquisizione del Napoli da parte di un fondo americano di investimento. Secondo Repubblica, la trattativa è sigillata dal patto di riservatezza e momentaneamente interrotta per pochi dettagli, ma può riprendere in qualsiasi momento.

De Laurentiis: tre scenari sul tavolo

Il presidente azzurro coltiva non uno ma tre dubbi sulla gestione futura del club. La prima ipotesi prevede di mantenere il Napoli tutto per sé. La seconda contempla una cessione parziale della società. La terza opzione, più conservativa, riguarda l’offerta del Bari piuttosto che della squadra partenopea al fondo americano. Secondo Repubblica, il magnate ha discusso della trattativa solo con la signora Jacqueline, i figli Luigi e Valentina e l’amministratore Chiavelli. I dirigenti più vicini a De Laurentiis non sanno ancora nulla.

Cosa frena la chiusura della trattativa? I dettagli economici e la necessità di convincere Conte a un cambio di gestione. De Laurentiis deve affrontare il pagamento di 90 milioni per i riscatti immediati di alcuni giocatori. Il bilancio ha già assorbito 335 milioni di acquisti contro 245 milioni di cessioni negli ultimi due anni, senza la possibilità di replicare operazioni come quella di Osimhen e Kvara.

Il fascino del Napoli per gli investitori americani

Il fondo statunitense mostra interesse per il Napoli proprio per il valore del nome della città e la sua suggestione nella nostalgia degli italiani di seconda e terza generazione. Il ricordo di Maradona rappresenta un asset intangibile di enorme valore commerciale. Per gli investitori americani, ogni iniziativa è possibile: oltre alla gestione sportiva, si prospettano progetti paralleli come un film sul centenario del club. La trattativa rimane viva, anche se De Laurentiis potrebbe derubricarla a cifre più abbordabili, proponendo il Bari come alternativa principale.

Lo scenario che attende il Napoli dipende dalla decisione del presidente nei prossimi mesi. L’offerta del fondo americano di acquisizione del club rimane concreta e i tempi per una ripresa della trattativa sono ancora aperti, con le variabili economiche che continueranno a giocare il ruolo decisivo nel determinare il futuro societario.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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