De Laurentiis cede il Napoli a un fondo americano? I dettagli sull’indiscrezione di Repubblica

De Laurentiis starebbe valutando l’acquisizione del Napoli da parte di un fondo americano di investimento. Secondo Repubblica, la trattativa è sigillata dal patto di riservatezza e momentaneamente interrotta per pochi dettagli, ma può riprendere in qualsiasi momento.

De Laurentiis: tre scenari sul tavolo

Il presidente azzurro coltiva non uno ma tre dubbi sulla gestione futura del club. La prima ipotesi prevede di mantenere il Napoli tutto per sé. La seconda contempla una cessione parziale della società. La terza opzione, più conservativa, riguarda l’offerta del Bari piuttosto che della squadra partenopea al fondo americano. Secondo Repubblica, il magnate ha discusso della trattativa solo con la signora Jacqueline, i figli Luigi e Valentina e l’amministratore Chiavelli. I dirigenti più vicini a De Laurentiis non sanno ancora nulla.

Cosa frena la chiusura della trattativa? I dettagli economici e la necessità di convincere Conte a un cambio di gestione. De Laurentiis deve affrontare il pagamento di 90 milioni per i riscatti immediati di alcuni giocatori. Il bilancio ha già assorbito 335 milioni di acquisti contro 245 milioni di cessioni negli ultimi due anni, senza la possibilità di replicare operazioni come quella di Osimhen e Kvara.

Il fascino del Napoli per gli investitori americani

Il fondo statunitense mostra interesse per il Napoli proprio per il valore del nome della città e la sua suggestione nella nostalgia degli italiani di seconda e terza generazione. Il ricordo di Maradona rappresenta un asset intangibile di enorme valore commerciale. Per gli investitori americani, ogni iniziativa è possibile: oltre alla gestione sportiva, si prospettano progetti paralleli come un film sul centenario del club. La trattativa rimane viva, anche se De Laurentiis potrebbe derubricarla a cifre più abbordabili, proponendo il Bari come alternativa principale.

Lo scenario che attende il Napoli dipende dalla decisione del presidente nei prossimi mesi. L’offerta del fondo americano di acquisizione del club rimane concreta e i tempi per una ripresa della trattativa sono ancora aperti, con le variabili economiche che continueranno a giocare il ruolo decisivo nel determinare il futuro societario.