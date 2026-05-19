Sostituto Conte, spunta anche un ex Inter: rivelazione a sorpresa

La notizia della serata in casa Napoli è quella dell’addio di Conte. L’allenatore avrebbe oramai deciso di lasciare il club e il favorito per sostituirlo sarebbe Maurizio Sarri. Spunta però anche un’altra suggestione: in diretta a “Il Bello del Calcio”, il giornalista Gianluca Gifuni fa anche il nome di Simone Inzaghi fra i possibili sostituti.
Addio Conte, anche Inzaghi fra i possibili sostituti
Nel corso de “Il Bello del Calcio”, in onda su Televomero, il giornalista Gianluca Gifuni ha detto la sua sui possibili allenatori che potrebbero rilevare Antonio Conte a Napoli. Nella sua lista, c’è anche l’ex Inter Inzaghi:
“Tra i sondaggi fatti dal Napoli vanno inseriti Farioli, Simone Inzaghi e Maresca. Se arriva Sarri penso ad Hojlund e con Sarri le cose cambierebbero; Sarri cerca sempre una punta alla Icardi ed io credo che quindi sia perfetto per Hojlund”.
Insomma, nulla è ancora deciso, ma il nome di Sarri sembra nettamente in vantaggio per la panchina del Napoli della prossima stagione. Occhio però anche ad altre opzioni: Simone Inzaghi potrebbe lasciare l’Al-Hilal dopo solo un anno per tornare in Italia, mentre Farioli resta una scommessa intrigante per ogni club, Difficile, invece, l’opzione Maresca, primo candidato per la panchina del Manchester City.