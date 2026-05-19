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Sostituto Conte, spunta anche un ex Inter: rivelazione a sorpresa

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Sostituto Conte, spunta anche un ex Inter: rivelazione a sorpresa
Antonio Conte urla dalla panchina durante una partita
Antonio Conte urla dalla panchina durante una partita, con espressione intensa e mano al volto

La notizia della serata in casa Napoli è quella dell’addio di Conte. L’allenatore avrebbe oramai deciso di lasciare il club e il favorito per sostituirlo sarebbe Maurizio Sarri. Spunta però anche un’altra suggestione: in diretta a “Il Bello del Calcio”, il giornalista Gianluca Gifuni fa anche il nome di Simone Inzaghi fra i possibili sostituti.

Addio Conte, anche Inzaghi fra i possibili sostituti

Nel corso de “Il Bello del Calcio”, in onda su Televomero, il giornalista Gianluca Gifuni ha detto la sua sui possibili allenatori che potrebbero rilevare Antonio Conte a Napoli. Nella sua lista, c’è anche l’ex Inter Inzaghi:

“Tra i sondaggi fatti dal Napoli vanno inseriti Farioli, Simone Inzaghi e Maresca. Se arriva Sarri penso ad Hojlund e con Sarri le cose cambierebbero; Sarri cerca sempre una punta alla Icardi ed io credo che quindi sia perfetto per Hojlund”.

Simone Inzaghi e Antonio Conte insieme sugli spalti dello Stadio Diego Armando Maradona
Simone Inzaghi e Antonio Conte allo Stadio Diego Armando Maradona

Insomma, nulla è ancora deciso, ma il nome di Sarri sembra nettamente in vantaggio per la panchina del Napoli della prossima stagione. Occhio però anche ad altre opzioni: Simone Inzaghi potrebbe lasciare l’Al-Hilal dopo solo un anno per tornare in Italia, mentre Farioli resta una scommessa intrigante per ogni club, Difficile, invece, l’opzione Maresca, primo candidato per la panchina del Manchester City.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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