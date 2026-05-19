Rebus allenatore, la novità: “Verrà risolto entro questa data”

Sarri potrebbe tornare al Napoli ma, con lui, sono stati sondati sette candidati alternativi. De Laurentiis e Manna accelerano verso l’annuncio entro fine maggio, con l’allenatore toscano ormai in pole position.

De Laurentiis e Manna: la corsa verso l’annuncio di fine mese

Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno le idee chiare da oltre un mese e mezzo. Il nuovo allenatore del Napoli arriverà entro la fine di maggio, secondo quanto riferisce Ciro Venerato. La velocità nel processo decisionale riflette la volontà della società di non disperdere tempo dopo l’addio di Antonio Conte, che ha lasciato senza richiedere compensi economici nonostante disponesse di un anno di contratto residuo.

La partenza del tecnico non è stata traumatica. Conte ha comunicato la sua intenzione di andarsene in tempi non sospetti, facilitando così la ricerca del successore. Questo ha permesso a De Laurentiis di condurre una valutazione metodica tra diverse opzioni, evitando scelte affrettate che avrebbero potuto compromettere il progetto tecnico.

Sarri e non solo: analisi tra vari candidati

Prima di concentrarsi su Maurizio Sarri, il Napoli ha effettuato sondaggi concreti con sette allenatori diversi. Italiano, Grosso, Maresca, Fabregas, Thiago Motta, Simone Inzaghi e Gianpiero Gasperini sono stati contattati dalla dirigenza partenopea. Nessuno di questi profili, però, ha convinto sufficientemente da superare le valutazioni tecniche e le disponibilità economiche rispetto al toscano.

Quale fattore ha spinto Sarri davanti agli altri candidati? La volontà reciproca di ritrovarsi. Maurizio Sarri nutre il desiderio concreto di tornare a sedere sulla panchina del Napoli, creando una convergenza di intenti che manca quando si tratteggia di alternative esterne. La nostalgia calcistica funziona come catalizzatore, specialmente quando entrambe le parti la condividono.

In queste ore la società azzurra ha ristretto il campo a pochi nomi, con Sarri ormai in posizione dominante. Le prossime settimane vedranno probabilmente il closing definitivo della trattativa, con l’annuncio che potrebbe arrivare a stretto giro. Il Napoli non intende perdere ulteriore tempo sul mercato degli allenatori, conscio che le scelte rapide consentono una migliore programmazione della prossima stagione.