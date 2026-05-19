Conte, ecco quando arriverà l’annuncio dell’addio: i dettagli

Antonio Conte comunicherà ai giocatori del Napoli la sua decisione di lasciare la panchina al termine della stagione. L’annuncio avverrà a Castel Volturno prima della partita contro l’Udinese, ultimo impegno casalingo al Maradona.
Conte ha già deciso: l’addio è nell’aria da tempo
Il tecnico leccese ha maturato la scelta da settimane, mantenendola riservata anche all’interno dello staff tecnico. Secondo quanto riporta Il Mattino:
“Parlerà alla squadra prima dell’Udinese, lo dirà anche a loro: fino ad adesso nessuno conosceva la sua decisione. Neppure quelli dello staff”.
La decisione di Conte è irremovibile e l’annuncio arriverà subito dopo l’ultima gara casalinga della stagione. Nessun membro della struttura tecnica era a conoscenza del piano del tecnico. Il segreto è stato mantenuto con rigore assoluto fino a questo momento. L’addio, considerato inevitabile da settimane, troverà così la sua comunicazione ufficiale direttamente ai calciatori azzurri, attraverso le parole di Conte stesso.
Perché l’addio nonostante i risultati positivi?
La scelta sorprende considerando il complessivo andamento della stagione e il raggiungimento della Champions League. Tuttavia, il rapporto tra Conte e una parte della piazza non si è mai del tutto normalizzato, creando le condizioni per questa decisione. Il tecnico ha scelto di concludere qui l’esperienza sulla panchina partenopea, indipendentemente dal contesto generale.
La comunicazione diretta ai giocatori rappresenta il momento in cui il progetto di Conte al Napoli entrerà ufficialmente nella fase conclusiva. Da quel momento inizierà il lavoro di De Laurentiis per individuare il successore, con Sarri già in pole position per il ruolo di nuovo allenatore degli azzurri.