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Conte, ecco quando arriverà l’annuncio dell’addio: i dettagli

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Conte, ecco quando arriverà l’annuncio dell’addio: i dettagli
Antonio Conte in panchina durante la partita del Napoli
Antonio Conte in panchina con le braccia conserte durante una partita del Napoli

Antonio Conte comunicherà ai giocatori del Napoli la sua decisione di lasciare la panchina al termine della stagione. L’annuncio avverrà a Castel Volturno prima della partita contro l’Udinese, ultimo impegno casalingo al Maradona.

Conte ha già deciso: l’addio è nell’aria da tempo

Il tecnico leccese ha maturato la scelta da settimane, mantenendola riservata anche all’interno dello staff tecnico. Secondo quanto riporta Il Mattino:

“Parlerà alla squadra prima dell’Udinese, lo dirà anche a loro: fino ad adesso nessuno conosceva la sua decisione. Neppure quelli dello staff”.

La decisione di Conte è irremovibile e l’annuncio arriverà subito dopo l’ultima gara casalinga della stagione. Nessun membro della struttura tecnica era a conoscenza del piano del tecnico. Il segreto è stato mantenuto con rigore assoluto fino a questo momento. L’addio, considerato inevitabile da settimane, troverà così la sua comunicazione ufficiale direttamente ai calciatori azzurri, attraverso le parole di Conte stesso.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel corso del match contro il Bologna
Antonio Conte, allenatore del Napoli Fonte: ANSA

Perché l’addio nonostante i risultati positivi?

La scelta sorprende considerando il complessivo andamento della stagione e il raggiungimento della Champions League. Tuttavia, il rapporto tra Conte e una parte della piazza non si è mai del tutto normalizzato, creando le condizioni per questa decisione. Il tecnico ha scelto di concludere qui l’esperienza sulla panchina partenopea, indipendentemente dal contesto generale.

La comunicazione diretta ai giocatori rappresenta il momento in cui il progetto di Conte al Napoli entrerà ufficialmente nella fase conclusiva. Da quel momento inizierà il lavoro di De Laurentiis per individuare il successore, con Sarri già in pole position per il ruolo di nuovo allenatore degli azzurri.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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