Napoli, un pilastro dello Scudetto può dire addio: spuntano anche club esteri!

Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli. Sei squadre tra Serie A e estero hanno già avviato i sondaggi per il portiere azzurro, che non rinnoverà il contratto in scadenza 2027. La permanenza di Meret a Napoli si avvia verso la conclusione. Secondo Il Mattino, il dualismo con Vanja Milinkovic-Savic ha accelerato i tempi di una separazione che appare ormai inevitabile. Il friulano non ha intenzione di rinnovare il suo accordo, rendendo necessaria una cessione già nella prossima finestra estiva per evitare di perderlo a parametro zero.

Meret e la Serie A: Juve, Inter e il terzetto toscano

In Italia il mercato per l’estremo difensore è già rovente. Juventus e Inter monitorano attentamente la situazione, pronte a inserirsi in una trattativa che potrebbe rivelarsi vantaggiosa. Lazio e Fiorentina completano il quartetto di club di vertice interessati al profilo di Meret, ritenuto un portiere affidabile e di comprovata esperienza. Tutte e quattro le squadre hanno avviato osservazioni concrete sulla fattibilità dell’operazione.

La mossa è strategica: Meret rappresenta un’occasione di mercato concreta per le big del campionato, con la certezza che non costerà cifre esorbitanti data la scadenza contrattuale.

Alex Meret verso la cessione

Atletico Madrid e Tottenham: le piste estere per Meret

L’estero offre alternative di spessore. L’Atletico Madrid lo considera il profilo ideale per il dopo-Oblak, mentre il Tottenham ha espresso interesse seppur con minore insistenza rispetto gli spagnoli. La Premier League affascina, ma l’arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs potrebbe modificare le priorità di mercato dei londinesi.

L’estate 2026 deciderà il futuro di Meret. Con sei pretendenti ufficiali tra Italia e estero, l’addio al Napoli è ormai questione di tempo: la sessione di calciomercato trasformerà uno scenario già definito in una trattativa vera e propria per il portiere.