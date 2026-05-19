Napoli, Manna accelera per il nuovo esterno: il nome e le cifre

Anan Khalaili è nel mirino del Napoli per la fascia destra: il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i contatti con l’Union Saint-Gilloise per l’esterno classe 2004.

Khalaili: il talento che ha brillato in Champions League

L’esterno israeliano si è imposto all’attenzione europea grazie a una stagione straordinaria. Tre reti in otto presenze nella massima competizione continentale, incluso un gol all’Atalanta, hanno attirato l’interesse di diversi club.

La vittoria della Coppa del Belgio con l’Union Saint-Gilloise ha completato un’annata che lo ha trasformato in uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Il ventiduenne rappresenta esattamente il profilo che il Napoli sta cercando per rinforzare la corsia esterna accanto a Giovanni Di Lorenzo secondo il ‘Corriere dello Sport’.

Manna vuole superare la Premier League: 20 milioni per chiudere

Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, la valutazione del club belga si aggira sui 20 milioni di euro. Una cifra importante ma sostenibile per il progetto azzurro, specialmente considerando le potenzialità del ragazzo e il suo potenziale di crescita. Manna ha già mosso i primi passi concreti, contattando sia l’entourage del giocatore sia la società proprietaria dei diritti.

Quale il vero ostacolo? La concorrenza inglese che si è già accesa sui riflettori del talento israeliano. Diverse società della Premier League hanno iniziato a muoversi, rendendo la finestra di mercato stretta e competitiva. Il direttore sportivo azzurro sa bene che i tempi devono essere rapidi per evitare di farsi soffiare il colpo da club con maggiore potenza economica. L’operazione richiede decisione e velocità d’esecuzione.

Il Napoli intende anticipare la concorrenza internazionale per assicurarsi uno dei talenti più promettenti della stagione europea. Se Manna riuscirà a chiudere l’affare nelle prossime settimane, Khalaili potrebbe integrarsi nel progetto tattico già a partire dalla prossima stagione, fornendo al Napoli una soluzione di qualità sulla fascia destra del calciomercato.