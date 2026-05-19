Napoli, un altro azzurro è pronto a tornare per rilanciarsi: niente riscatto dal prestito

Michael Folorunsho rientra in terra campana dopo il mancato riscatto del Cagliari. Il centrocampista ex Verona attende la valutazione del nuovo allenatore nel ritiro estivo. L’italiano si aggiunge a Marianucci, Lang, Lucca, Lindstrom e tanti altri che non hanno convinto nella loro annata fuori da Napoli.
Folorunsho e il Napoli: il ritorno dopo due anni in prestito
Stando a quanto riportato da TMW, il Cagliari ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto su Michael Folorunsho. L’ex centrocampista dell’Hellas Verona, abbandona la Sardegna dopo una stagione in prestito e torna alla base partenopea. La sua permanenza al Napoli non era mai stata scontata: due anni fa, pochi giorni dopo il rinnovo contrattuale fino al 2029, Antonio Conte lo aveva escluso dal progetto tecnico, confinandolo ai margini della rosa.
Ora il panorama cambia radicalmente. Con l’imminente addio di Conte, il futuro del centrocampista dipenderà completamente dal nuovo tecnico che siederà sulla panchina azzurra. Folorunsho si aggregherà al ritiro estivo in qualità di giocatore da valutare, non come elemento già catalogato o scartato. Questa situazione crea uno spazio d’opportunità che il calciatore non aveva in precedenza.
Il ritiro estivo: chi deciderà il destino di Folorunsho
Il successore di Conte avrà l’ultima parola. La tabella marcia è chiara: durante la preparazione estiva, il nuovo allenatore studierà il centrocampista da vicino, valutandone le caratteristiche tattiche e la capacità di integrazione nel sistema di gioco. Solo dopo questo screening tecnico la dirigenza deciderà se reintegrarlo in rosa o inserirlo nuovamente nella lista dei partenti.
La scelta del nuovo allenatore rappresenta il vero crocevia. Se il tecnico che sostituirà Conte riuscirà a individuare in Folorunsho un elemento funzionale al proprio calcio, il rinnovo della fiducia è possibile. In caso contrario, il Napoli cercherà acquirenti sul mercato, preferibilmente in prestito con obbligo di riscatto per evitare ulteriori situazioni di incertezza contrattuale.
Folorunsho attende dunque il verdetto estivo. Per il calciomercato Napoli, questa rappresenta una delle tante pedine da ricollocare dopo il cambio in panchina.