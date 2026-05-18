ULTIM’ORA NAPOLI- Conte via, scelto già il sostituto: annuncio da Sky Sport!

Antonio Conte va verso l’addio al Napoli: lo riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Il sostituto dovrebbe essere Maurizio Sarri, nettamente in vantaggio sugli altri.

Conte verso l’addio al Napoli

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Antonio Conte dovrebbe lasciare il Napoli. L’allenatore dovrebbe chiudere il rapporto con il club azzurro con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto con un accordo consensuale. De Laurentiis si è già cautelato, facendo partire la caccia al sostituto. C’è un nome nettamente in cima sugli altri: si tratta di quello di Maurizio Sarri, che tornerebbe in azzurro dopo il triennio fra il 2015 e il 2018.

Sarri e Conte nello stadio prima di Napoli-Lazio

Sarri in prima linea, ma occhio all’Atalanta

Il ritorno di Sarri a Napoli è un’opzione sempre più realistica. Ci sono già stati i primi contatti del club con l’allenatore e c’è ottimismo che l’affare vada a buon fine. A far saltare tutto, potrebbe essere solo un inserimento dell’Atalanta. Al club bergamasco, potrebbe infatti approdare Giuntoli come ds, che potrebbe fare un tentativo per convincerlo a rifiutare il Napoli per approdare a Bergamo. Al momento, questo scenario sembra improbabile ma, se dovesse avverarsi, De Laurentiis virerebbe su uno fra Italiano, Allegri e Grosso per la panchina azzurra. Per Conte, invece, lo scenario più probabile è la panchina della Nazionale.