Napoli-Sarri, spuntano i primi dettagli sul contratto: si attende l’ok decisivo!

Maurizio Sarri ha accettato il ritorno al Napoli con un contratto fino al 2028 a 2,8 milioni annui più bonus. Ora De Laurentiis deve decidere se chiudere l’operazione.

Sarri al Napoli: l’ex tecnico apre al ritorno

La panchina azzurra entra in una fase decisiva dopo l’addio di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Sarri ha dato piena disponibilità per un ritorno a Napoli, club che ha già guidato tra il 2015 e il 2018. L’allenatore della Lazio non ha chiuso le porte: anzi, ha manifestato interesse concreto per il progetto partenopeo con un accordo economico già delineato. La rescissione consensuale di Conte con De Laurentiis ha aperto uno scenario che molti tifosi attendevano da tempo.

L’offerta economica è definita: 2,8 milioni di euro annui più bonus per una durata quinquennale fino al 2028. Non è una cifra modesta, ma rappresenta un investimento calcolato per una figura che conosce l’ambiente e ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva dei tifosi azzurri. La Lazio non costituisce un ostacolo insormontabile: il club biancoceleste non opporrà resistenza a un addio, specialmente per volontà del tecnico.

Maurizio Sarri durante una partita dalla panchina

Atalanta alla finestra: Giuntoli adora Sarri

La concorrenza rimane viva, tuttavia. L’Atalanta monitora la situazione con attenzione particolare: Cristiano Giuntoli stima profondamente Sarri e potrebbe tentare di inserirsi nel discorso. Altre big di Serie A osservano gli sviluppi, ma il Napoli rimane la destinazione più probabile sia per ragioni storiche che per la volontà esplicita dell’allenatore. Schira ha sottolineato come Sarri sia in pole position nel caso di partenza definitiva di Conte, ormai formalizzata.

Qual è il vero nodo della trattativa? De Laurentiis deve decidere se affidare il progetto a Sarri oppure esplorare altre strade. Il presidente non ha ancora sciolto le riserve, pur consapevole della competenza tecnica dell’allenatore toscano. Se il patron azzurro darà il via libera entro breve, Sarri potrà già iniziare a pianificare il mercato e la fase di ritiro estivo con il Napoli.

Un ritorno di Sarri comporterebbe cambiamenti significativi nella rosa. L’allenatore ha sempre privilegiato il possesso palla e il movimento offensivo, caratteristiche che potrebbero dare slancio ad alcuni calciatori. Nei prossimi giorni, molto probabilmente dopo il match di domenica contro l’Udinese, De Laurentiis comunicherà la sua decisione finale.