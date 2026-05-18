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Mercato Napoli, svolta per Khalaili: ecco cosa sta succedendo

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Mercato Napoli, svolta per Khalaili: ecco cosa sta succedendo
Khalaili Anan in azione durante una partita nella maglia del suo club
Khalaili Anan in maglia gialla del club durante una partita, primo piano dal lato del campo

Anan Khalaili verso il Napoli: i contatti con l’agente del terzino israeliano si intensificano questa settimana, con emissari pronti a raggiungere il Belgio per chiudere l’operazione.

Khalaili-Napoli: la cifra che sblocca tutto

Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli ha fissato la valutazione del laterale dell’Union Saint-Gilloise intorno ai 20 milioni di euro. La squadra mercato partenopea mantiene contatti costanti con l’entourage del classe 2004 israeliano, intensificando gli sforzi per completare la trattativa entro i prossimi giorni. Gli emissari azzurri si prepareranno a raggiungere Bruxelles per formalizzare l’accordo e definire i dettagli tecnici della cessione.

Il profilo di Khalaili risponde alle esigenze tattiche del Napoli in una prospettiva di rinnovamento generazionale. In questa stagione nella Jupiler Pro League ha messo a segno 2 gol e 5 assist, numeri che evidenziano la sua capacità di incidere sia in fase difensiva che in spinta offensiva. La sua giovane età rappresenta un investimento sul futuro, perfettamente in linea con la strategia di mercato del club.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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