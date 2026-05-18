Mercato Napoli, svolta per Khalaili: ecco cosa sta succedendo

Anan Khalaili verso il Napoli: i contatti con l’agente del terzino israeliano si intensificano questa settimana, con emissari pronti a raggiungere il Belgio per chiudere l’operazione.
Khalaili-Napoli: la cifra che sblocca tutto
Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli ha fissato la valutazione del laterale dell’Union Saint-Gilloise intorno ai 20 milioni di euro. La squadra mercato partenopea mantiene contatti costanti con l’entourage del classe 2004 israeliano, intensificando gli sforzi per completare la trattativa entro i prossimi giorni. Gli emissari azzurri si prepareranno a raggiungere Bruxelles per formalizzare l’accordo e definire i dettagli tecnici della cessione.
Il profilo di Khalaili risponde alle esigenze tattiche del Napoli in una prospettiva di rinnovamento generazionale. In questa stagione nella Jupiler Pro League ha messo a segno 2 gol e 5 assist, numeri che evidenziano la sua capacità di incidere sia in fase difensiva che in spinta offensiva. La sua giovane età rappresenta un investimento sul futuro, perfettamente in linea con la strategia di mercato del club.