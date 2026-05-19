Napoli, dopo la conferma di Hojlund si cerca il suo vice: ecco il favorito

Andrea Pinamonti continua a confermarsi uno degli attaccanti italiani più continui delle ultime stagioni di Serie A. Il gol di tacco realizzato contro il Lecce gli ha permesso di raggiungere quota 9 reti in campionato e soprattutto di toccare i 30 gol complessivi nelle ultime tre stagioni nel massimo campionato italiano. Numeri importanti per il centravanti del Sassuolo, che ora punta alla doppia cifra nell’ultima parte di stagione e attira l’interesse di diversi club in vista del mercato estivo.

Napoli su di lui ma c’è anche la Roma

Il futuro dell’attaccante classe ’99 sembra ormai destinato a essere lontano dall’Emilia-Romagna. Nonostante un contratto valido fino al 2027, il Sassuolo sarebbe orientato a monetizzare dalla sua cessione dopo le ultime stagioni positive. Roma e soprattutto Napoli hanno già mosso i primi passi esplorativi per capire margini e costi di un’eventuale operazione, convinte che Pinamonti possa rappresentare una soluzione affidabile per rinforzare il reparto offensivo. Il Napoli in particolare lo cercherebbe come sostituto di Hojlund, ma il derby contro la Roma sarà accesissimo per la punta azzurra.

La crescita dell’ex Inter è evidente soprattutto nella continuità mostrata negli ultimi campionati. Dal 2023-2024, infatti, soltanto attaccanti del calibro di Lautaro Martinez, Thuram, Orsolini, Pulisic e Vlahovic hanno segnato più di lui in Serie A. Un dato che certifica la maturazione definitiva del centravanti, oggi non più considerato una promessa ma una realtà consolidata del calcio italiano. Anche