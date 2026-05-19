Napoli, dialoghi aperti con l’intermediario: due calciatori nel mirino

Uno dei motivi che avrebbe portato Antonio Conte a decidere di lasciare la panchina del Napoli è la volontà di Aurelio De Laurentiis di puntare su calciatori più giovani abbassando l’età media della rosa. Giovanni Manna è alla ricerca di calciatori che possano fare al caso del club azzurro e nelle scorse settimane sarebbero iniziati i dialoghi con un intermediario in particolare: si tratta di Mogi Bayat, già noto dalle parti di Castel Volturno.

Il Napoli parla con Mogi Bayat: è l’intermediario di Atta

Da alcune settimane Mogi Bayat dialoga con il Napoli per offrire alcuni calciatori attualmente nella sua orbita. Come raccontato da ‘AreaNapoli.it’, l’ex procuratore di Kalidou Koulibaly (colui che lo fece arrivare in Italia dal Belgio) avrebbe tra i suoi assistiti anche Arthur Atta.

Il centrocampista classe 2003 dell’Udinese piace molto a Manna e al procuratore non dispiacerebbe un trasferimento del francese in Campania. Da capire se il Napoli deciderà di puntare su di lui e di versare nelle casse friulane non meno di 30 milioni di euro: i rapporti tra ADL e la famiglia Pozzo sono ottimi e un’eventuale trattativa potrebbe prendere piede anche più avanti.

Bayat al lavoro per l’Union SG: può favorire l’arrivo di Khalaili

Mogi Bayat è l’intermediario di riferimento dell’Union Saint-Gilloise. Il club belga è proprietario del cartellino di un altro obiettivo del Napoli in vista dell’estate, ovvero Anan Khalaili. Se l’esterno israeliano cambierà squadra in estate, l’intermediario e procuratore francese vorrà essere coinvolto.

Il procuratore del calciatore non ha partner in Italia ma le conoscenze internazionali di Bayat potranno giocare un ruolo chiave in un eventuale trasferimento in Serie A.