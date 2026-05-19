Napoli, avanti tutta per Sarri: spuntano cifre e dettagli del possibile accordo

La decisione sembra essere ormai definitiva: Antonio Conte non sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Una decisione maturata nel corso del tempo e che verrà probabilmente comunicata dopo la partita contro l’Udinese. L’allenatore salentino lascerà la panchina azzurra con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, rescindendo consensualmente. Aurelio De Laurentiis non si opporrà ed è già alla ricerca del successore: il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Maurizio Sarri.

Sarri-Napoli, trattativa iniziata: ingaggio da 2,6 milioni più bonus

Prende sempre più quota il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. L’attuale allenatore della Lazio sembra essere il candidato numero uno per sostituire Antonio Conte e i dialoghi tra le parti sarebbero pronti ad entrare nel vivo.

Secondo ‘Il Mattino’, a curare gli interessi del tecnico c’è Frank Trimboli, intermediario australiano, fondatore e guida dell’agenzia di procuratori CAA Base LTD, insieme ad Alessandro Pellegrini, storico agente di Sarri.

Sarri, considerando i pessimi rapporti con Claudio Lotito, è pronto a liberarsi dal contratto che lo lega alla Lazio in qualsiasi momento e sarebbe pronto a dire sì al Napoli. Ci sarebbe già anche una base d’accordo sulle cifre: ingaggio netto da 2,6 milioni di euro, che con i bonus legati alla qualificazione e al percorso in Champions League può arrivare fino a 3,2 milioni a stagione.