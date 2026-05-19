Napoli, Conte va via e arriva lui come sostituto: la mossa di De Laurentiis

Maurizio Sarri attende una chiamata da Aurelio De Laurentiis per tornare a Napoli: secondo Fabrizio Romano, l’ex allenatore azzurro considera il club partenopeo il suo sogno professionale e accetterebbe immediatamente una proposta concreta.

Sarri e il Napoli: il sogno che non è mai finito

Il futuro panchina del Napoli dipende da quando Antonio Conte dirà addio a De Laurentiis. Romano ha svelato che Sarri rimane fortemente interessato al ritorno in azzurro. Non è una semplice suggestione: il toscano sarebbe pronto a tornare subito se ricevesse una chiamata ufficiale dal presidente azzurro.

Il legame con la piazza resta profondo, nonostante gli anni trascorsi lontano da Fuorigrotta. Sarri non è però l’unica opzione sul tavolo di De Laurentiis.

Gli altri candidati e le scelte di De Laurentiis

Qual è il vero profilo che De Laurentiis cerca? Fabio Grosso rappresenta una terza opzione per la panchina azzurra, mentre Enzo Maresca non è mai stato realmente considerato dalla società partenopea e continuerà la sua carriera al Manchester City. Romano ha chiarito che il mercato degli allenatori per il Napoli rimane aperto su più fronti, ma con priorità ben definite.

La scelta finale non è scontata. La separazione con Conte è a un passo e Sarri rimane il candidato emotivamente più legato al club: ha costruito un calcio rivoluzionario in azzurro, ha segnato un’era e il ritorno avrebbe un valore simbolico enorme per la piazza.