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Napoli, Conte va via e arriva lui come sostituto: la mossa di De Laurentiis

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Napoli, Conte va via e arriva lui come sostituto: la mossa di De Laurentiis
Conte dice addio? Il possibile sostituto
Conte in primo piano, in aeroporto con sullo sfondo il Vesuvio al tramonto

Maurizio Sarri attende una chiamata da Aurelio De Laurentiis per tornare a Napoli: secondo Fabrizio Romano, l’ex allenatore azzurro considera il club partenopeo il suo sogno professionale e accetterebbe immediatamente una proposta concreta.

Sarri e il Napoli: il sogno che non è mai finito

Il futuro panchina del Napoli dipende da quando Antonio Conte dirà addio a De Laurentiis. Romano ha svelato che Sarri rimane fortemente interessato al ritorno in azzurro. Non è una semplice suggestione: il toscano sarebbe pronto a tornare subito se ricevesse una chiamata ufficiale dal presidente azzurro.

Il legame con la piazza resta profondo, nonostante gli anni trascorsi lontano da Fuorigrotta. Sarri non è però l’unica opzione sul tavolo di De Laurentiis.

Maurizio Sarri in panchina concentrato durante una partita, possibile ritorno Napoli
Maurizio Sarri in panchina durante una gara. L’allenatore toscano attende la chiamata da De Laurentiis

Gli altri candidati e le scelte di De Laurentiis

Qual è il vero profilo che De Laurentiis cerca? Fabio Grosso rappresenta una terza opzione per la panchina azzurra, mentre Enzo Maresca non è mai stato realmente considerato dalla società partenopea e continuerà la sua carriera al Manchester City. Romano ha chiarito che il mercato degli allenatori per il Napoli rimane aperto su più fronti, ma con priorità ben definite.

La scelta finale non è scontata. La separazione con Conte è a un passo e Sarri rimane il candidato emotivamente più legato al club: ha costruito un calcio rivoluzionario in azzurro, ha segnato un’era e il ritorno avrebbe un valore simbolico enorme per la piazza.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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