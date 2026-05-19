Napoli, Conte se ne va: spuntano tutti i motivi dietro l’addio del mister

Lo aveva fatto intendere al termine della gara vinta contro il Pisa e adesso ogni tipo di indiscrezione viaggia verso la conferma: Antonio Conte lascerà il Napoli al termine di questa stagione. Dopo il match contro l’Udinese, che chiuderà il campionato degli azzurri, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale che sancirà la separazione tra l’allenatore salentino e il club partenopeo. Una decisione maturata nel corso del tempo che ha alla base una motivazione principale.

Conte-Napoli, un progetto ‘ridimensionato’ la causa dell’addio

Antonio Conte è pronto a dire addio a Napoli dopo due stagioni e due trofei conquistati. Come racconta ‘Il Mattino’, l’allenatore salentino sarebbe pronto a rinunciare al terzo anno del suo contratto, rescindendo consensualmente e lasciando sul tavolo i 18 milioni di euro lordi che sarebbero spettati a lui ed il suo staff.

Il motivo principale che ha portato a questa decisione sarebbe l’ipotesi di un progetto ridimensionato e meno ambizioso in vista della prossima stagione: Conte non avrebbe gradito questo tipo di strategia, capendo che avrebbe faticato a competere un altro anno con Inter, Milan e Juventus.