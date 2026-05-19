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Napoli, Conte se ne va: spuntano tutti i motivi dietro l’addio del mister

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Napoli, Conte se ne va: spuntano tutti i motivi dietro l’addio del mister
Antonio Conte, allenatore del Napoli. Foto: ANSA
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante una partita di Serie A

Lo aveva fatto intendere al termine della gara vinta contro il Pisa e adesso ogni tipo di indiscrezione viaggia verso la conferma: Antonio Conte lascerà il Napoli al termine di questa stagione. Dopo il match contro l’Udinese, che chiuderà il campionato degli azzurri, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale che sancirà la separazione tra l’allenatore salentino e il club partenopeo. Una decisione maturata nel corso del tempo che ha alla base una motivazione principale.

Conte-Napoli, un progetto ‘ridimensionato’ la causa dell’addio

Antonio Conte è pronto a dire addio a Napoli dopo due stagioni e due trofei conquistati. Come racconta ‘Il Mattino’, l’allenatore salentino sarebbe pronto a rinunciare al terzo anno del suo contratto, rescindendo consensualmente e lasciando sul tavolo i 18 milioni di euro lordi che sarebbero spettati a lui ed il suo staff.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel corso del match contro il Bologna
Antonio Conte, allenatore del Napoli Fonte: ANSA

Il motivo principale che ha portato a questa decisione sarebbe l’ipotesi di un progetto ridimensionato e meno ambizioso in vista della prossima stagione: Conte non avrebbe gradito questo tipo di strategia, capendo che avrebbe faticato a competere un altro anno con Inter, Milan e Juventus.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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