Corona fa i nomi: i giocatori contro Conte nello spogliatoio del Napoli

Fabrizio Corona ha creato enorme scompiglio all’interno del mondo Napoli, presumendo vari complotti all’interno dello spogliatoio contro mister Conte. Nello specifico, sono stati ricostruiti tanti episodi piuttosto delicati che, se paradossalmente fossero veritieri, creerebbero molta instabilità all’interno della squadra.

Senatori contro Conte: Lukaku e Mazzocchi nel ciclone

Nell’ultima puntata di Falsissimo, trasmissione guidata da Fabrizio Corona, sono trapelate alcune indiscrezioni assurde contro mister Conte. Tra i giocatori coinvolti nei presunti episodi “svelati” dal “giornalista” ci sono anche due figure molto ben consolidate all’interno dello spogliatoio:

“Lukaku è stato spremuto da Conte fino a farlo infortunare. E quando Lukaku si è infortunato lui ha preso Hojlund, gettando via Lukaku. Mazzocchi era un leader della squadra prima, quest’anno solo per aver chiesto a Conte se si sarebbe fatta la seconda di allenamento bisettimanale è stato messo fuori rosa. La giustificazione? Infortunio”.

Conte contro Marianucci: il caso giovani secondo Corona

Lukaku e Mazzocchi non sono gli unici coinvolti in diatribe con l’allenatore azzurro. Stando alle presunte ricostruzioni di Fabrizio Corona, anche la parte “giovane” del gruppo Napoli – composta da Marianucci, Vergara e Ambrosino – ha avuto scontri molto accesi col mister. Ecco le sue parole a Falsissimo: