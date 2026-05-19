Napoli: arriva un’altra replica social a Corona: il messaggio è netto!

A seguito del video-inchiesta pubblicato da Fabrizio Corona sui suoi canali, nel quale accusava Conte per una gestione definita “dittatoriale” dal re dei paparazzi. Sotto accusa è finito anche Alex Meret, reo secondo Corona di aver avviato una congiura nei confronti di Conte, dimostrandosi come uno dei leader della faida contro il tecnico toscano. A risposta delle parole del giornalista sono però arrivate le parole dell’entourage di Meret, poi sottoscritte dall’allenatore.

La difesa di Meret

Secondo quanto riportato da Corona, il portiere del Napoli insieme ad altri 4 giocatori avrebbe pagato lo stesso Corona per rendere pubblica l’inchiesta e fare in modo che quanto fatto da Conte, ovvero un tipo di allenamenti e gestioni poco democratiche. Il portiere però ha smentito tutto attraverso la sua agenzia, postando su Instagram questa storia:

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Il giornalista ha però già ribadito in giornata a Radio Kiss Kiss, che se fosse arrivata una querela sarebbe stato pronto a “fargli un c… cosi”. Insomma, dopo l’addio di Conte e l’inchiesta di Corona, in casa Napoli si vivono momenti concitati, e dopo le parole di Mazzocchi, anche Meret ha deciso di difendersi da accuse che potrebbero mirare la sua esemplare professionalità.