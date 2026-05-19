Caos Napoli? L’azzurro risponde a Corona: il messaggio sui social

Pasquale Mazzocchi ribadisce il suo impegno al Napoli attraverso un messaggio social che smentisce le voci di tensione nello spogliatoio partenopeo durante la stagione dello Scudetto.

Mazzocchi: il rispetto come fondamento delle vittorie

Il difensore del Napoli ha pubblicato su Instagram immagini dei suoi allenamenti personali accompagnate da una dichiarazione esplicita sulla sua mentalità:

“Il rispetto che porto per me stesso ogni giorno, è quello che mi ha permesso di arrivare qui. Ed è quello che mi ha permesso di vincere uno Scudetto e una Supercoppa con la mia amata Napoli. Ed è il rispetto che insegnerò ai miei figli ‘Sempre'”.

Il messaggio arriva in un momento delicato per l’ambiente azzurro. Nella giornata di ieri, tramite un video pubblicato da Fabrizio Corona su YouTube, erano circolate indiscrezioni su presunti dissidi interni relativi alla gestione degli allenamenti e alla metodologia di lavoro. Mazzocchi, con questa uscita pubblica, ha scelto di ribadire la sua priorità assoluta: il lavoro quotidiano e il sacrificio personale come chiave del successo collettivo.

Una replica indiretta alle voci sul gruppo

Il post dell’esterno rappresenta una presa di posizione netta nei confronti di chi ha alimentato dicerie sullo spogliatoio napoletano. La scelta di enfatizzare il rispetto verso se stesso e il valore della disciplina personale suggerisce un rifiuto esplicito di dinamiche diverse da quelle legate alla ricerca della performance. Mazzocchi non ha mai oscillato dal suo principio cardine: la mentalità vincente passa attraverso l’impegno costante e la dedizione totale al progetto collettivo.

Nella stagione dello Scudetto, il calciatore ha incarnato esattamente questo profilo. La sua presenza nello spogliatoio e la sua capacità di adattarsi alla situazione hanno confermato come il lavoro silenzioso e metodico rappresenti la vera forza di un gruppo. Il messaggio odierno non è una risposta verbale diretta, ma una riaffermazione dei valori che hanno portato gli azzurri a vincere il titolo e la Supercoppa.

Lukaku e Mazzocchi in azione con la maglia del Napoli

Il Napoli e la continuità del progetto

Qual è il significato reale di questa dichiarazione? Mazzocchi ribadisce che il suo impegno al Napoli rimane incondizionato e che le voci esterne non incidono sulla sua dedizione quotidiana.

Il classe ’95 continuerà a rappresentare uno dei pilastri della stabilità mentale del gruppo, soprattutto all’interno dello spogliatoio per via delle sue forti radici napoletane.