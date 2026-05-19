Napoli, altro segnale d’addio di Conte: è successo ieri

Antonio Conte ha scelto di salutare personalmente il sindaco Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo prima dell’addio ufficiale al Napoli. Una decisione che sottolinea il rapporto costruito con la città.
Conte e Manfredi: il saluto prima della separazione
Come riportato da Il Mattino, l’allenatore ha raggiunto il Comune accompagnato dal direttore generale Pasquale Granata per un isaluto con il primo cittadino, Gaetano Manfredi. Il gesto rappresenta il riconoscimento di un legame che ha caratterizzato l’esperienza partenopea, al di là delle dinamiche calcistiche. Manfredi aveva manifestato stima verso il tecnico salentino, dichiarando: “È un vincente, alla fine contano i risultati e i tifosi vogliono vincere”.
La visita istituzionale arriva nei giorni conclusivi del ciclo del tecnico sulla panchina azzurra. Prima di affrontare l’ultima partita al Maradona e di comunicare ufficialmente l’addio alla squadra, il mister ha voluto chiudere un capitolo anche con la città. Un’uscita di scena ordinata, lontana dai drammi che spesso caratterizzano le separazioni nel calcio.
Cosa rimane del progetto Conte a Napoli
Quale eredità lascia Conte agli azzurri? Un lavoro di ricostruzione tattica e mentale che ha ridisegnato l’identità della squadra, indipendentemente dai risultati finali. Manfredi stesso aveva riconosciuto il valore dell’operato del tecnico, sottolineando come il calcio si misuri sul campo.
Il saluto istituzionale chiude un capitolo controverso della stagione partenopea. Conte abbandona il Napoli con un gesto di civiltà verso chi ha amministrato la città durante la sua permanenza, consapevole che il calcio non è solo questione di risultati ma anche di relazioni umane costruite nel tempo. La successione sulla panchina azzurra rappresenta ora la vera sfida per il club, che dovrà trovare continuità progettuale o optare per una rivoluzione completa del sistema di gioco.