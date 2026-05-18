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Meret reagisce subito alle gravi accuse di Fabrizio Corona: arriva l’annuncio

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Meret reagisce subito alle gravi accuse di Fabrizio Corona: arriva l’annuncio
Alex Meret in azione durante la partita
Alex Meret, portiere del Napoli, durante un'azione in partita con i guantoni da portiere

Alex Meret reagisce alle accuse infamanti di Fabrizio Corona contro di lui e passa alle vie legali. Fonti vicine al calciatore fanno riferire che il calciatore denuncerà l’ex paparazzo a causa delle parole ai suoi danni.

Meret querela Corona dopo le gravi accuse

Le accuse di Fabrizio Corona ai danni di Alex Meret sono gravissime e, per questo, non potevano che seguire le vie legali. Il portiere, nel servizio su Falsissimo, è stato additato come il mandante del gruppo contro Conte, al punto da richiedere proprio allo stesso Corona di intervenire.

Le affermazioni non sono però supportate da alcuna prova e il calciatore non ha esitato a difendersi da queste accuse gravemente diffamanti. Il calciatore denuncerà quindi l’ex paparazzo e si difenderà in tribunale da queste diffamazioni.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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