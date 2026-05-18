Meret reagisce subito alle gravi accuse di Fabrizio Corona: arriva l’annuncio

Alex Meret reagisce alle accuse infamanti di Fabrizio Corona contro di lui e passa alle vie legali. Fonti vicine al calciatore fanno riferire che il calciatore denuncerà l’ex paparazzo a causa delle parole ai suoi danni.

Meret querela Corona dopo le gravi accuse

Le accuse di Fabrizio Corona ai danni di Alex Meret sono gravissime e, per questo, non potevano che seguire le vie legali. Il portiere, nel servizio su Falsissimo, è stato additato come il mandante del gruppo contro Conte, al punto da richiedere proprio allo stesso Corona di intervenire.

Le affermazioni non sono però supportate da alcuna prova e il calciatore non ha esitato a difendersi da queste accuse gravemente diffamanti. Il calciatore denuncerà quindi l’ex paparazzo e si difenderà in tribunale da queste diffamazioni.