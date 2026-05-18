Panchina Napoli, De Laurentiis sceglie tra tre strade diverse: chi è in pole per il dopo Conte

De Laurentiis e Manna valutano tre candidati per la panchina del Napoli: chi sono i nomi in corsa secondo il Corriere dello Sport, nel caso di addio definitivo di Antonio Conte.
Sarri: il Comandante tra Napoli e Atalanta
Maurizio Sarri rimane il profilo più discusso. Il tecnico della Lazio ha un contratto fino al 2028, ma l’insoddisfazione per una stagione paradossale lo tiene nel mirino azzurro. L’Atalanta però non sta a guardare: la Dea punta a ricreare l’accoppiata napoletana con Giuntoli in panchina, creando concorrenza diretta per De Laurentiis. Sarri dovrà risolvere i dettagli contrattuali prima di qualsiasi accordo.
La situazione è complicata da valutazioni reciproche. Il Comandante rappresenta la continuità tattica, ma anche una sfida amministrativa significativa. Dopo il derby di Roma ha ribadito pubblicamente i suoi dubbi sulla stagione laziale, segnale che l’addio è tutt’altro che remoto.
Italiano: il vecchio pallino che vince al Maradona
Vincenzo Italiano è l’altra opzione storica. Il tecnico ha battuto il Napoli una settimana fa al Maradona, confermando il suo valore sul campo. De Laurentiis lo segue da anni, sin dalla vittoria dello Spezia a Fuorigrotta. La continuità con il progetto europeo potrebbe accelerare questa trattativa rispetto alle altre.
Grosso: il campione del mondo che sorprende col Sassuolo
Fabio Grosso è la novità assoluta. Il tecnico campione del mondo nel 2006 ha dimostrato talento e stoffa alla guida del Sassuolo, trascinando i neroverdi a risultati sorprendenti. La sua crescita come allenatore lo inserisce in questa corsa in modo inaspettato, offrendo una soluzione fresca rispetto ai nomi più noti.
De Laurentiis questa volta non vuole essere colto di sorpresa come nel 2023. Manna, con il suo tempismo d’azione, accelererà le valutazioni nei prossimi giorni. I tre candidati rappresentano tre filosofie diverse: il ritorno al passato con Sarri, la continuità offensiva con Italiano, l’innovazione con Grosso. La scelta definirà completamente la strategia del calciomercato Napoli per la prossima stagione.