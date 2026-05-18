Conte e De Laurentiis, spunta un summit negli USA! La data e i nuovi scenari

Conte e De Laurentiis voleranno insieme a Los Angeles a metà giugno per seguire il Mondiale: l’invito del presidente al tecnico leccese apre scenari completamente diversi sul loro futuro insieme.

Conte-Napoli: il contratto blindato da 8 milioni

Le parole di Conte dopo Pisa hanno suonato come un addio, eppure il quadro legale racconta una storia diversa. L’allenatore ha un contratto in scadenza nel 2027 da 8 milioni netti annui, una cifra che non consente soluzioni rapide. Conte ha esposto la sua volontà al presidente da settimane, ma ha rifiutato di anticipare nulla pubblicamente, preferendo rispetto verso De Laurentiis e la loro amicizia consolidata nel tempo.

Il tecnico ha dichiarato nel post-gara:

“Il presidente conosce il mio pensiero da tempo: stanno già lavorando per il futuro del Napoli. Aspettiamo l’ultima gara contro l’Udinese e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito”.

Una comunicazione filtrata, non trasparente, che alimenta dubbi sulla continuità del progetto.

Los Angeles a giugno: Ct d’Italia o addio da amici

Secondo Repubblica, il viaggio negli USA rappresenta il vero snodo interpretativo della situazione. Se Conte avrà nel frattempo accettato la panchina della Nazionale, l’incontro con De Laurentiis acquisisce una logica precisa: due dirigenti che si incontrano per affari calcistici. In caso contrario, il rendez-vous assomiglia più a una vacanza tra divorziati che mantengono buoni rapporti.

De Laurentiis ha già programmato il viaggio, ha invitato Conte e la sua famiglia. Questo gesto non cancella le tensioni sottese, ma le neutralizza temporaneamente dietro il sipario di un’amicizia che il tecnico ha ribadito con forza.

Napoli e il dopo Conte: quale scenario concreto

Cosa accadrà tra maggio e giugno? L’ultima gara contro l’Udinese rappresenta il termine fissato per le comunicazioni ufficiali. Se la Nazionale avrà chiamato Conte nel frattempo, il Napoli dovrà accelerare la ricerca di un successore. Se invece il tecnico sceglierà di restare, il summit di Los Angeles sarà davvero una celebrazione di Champions conquistata e progetti condivisi.

Lo scenario meno probabile rimane quello di una separazione conflittuale. Conte ha ricostruito il Napoli dal decimo posto alla qualificazione in Champions con novanta minuti di anticipo, ha mantenuto l’ambiente sereno nonostante le tensioni di mercato. De Laurentiis ha un allenatore vincente in un momento in cui le rivali (Milan, Juventus, Inter) ripartono sempre da posizioni di forza.

Il viaggio a Los Angeles a metà giugno diventerà il termometro definitivo del futuro di Conte al Napoli. Se il tecnico indosserà la tuta della Nazionale, quella sarà la sua ultima vacanza americana da allenatore azzurro.