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Napoli, tutto deciso per l’addio: solo 5 milioni di distanza per chiudere

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Napoli, tutto deciso per l’addio: solo 5 milioni di distanza per chiudere
Giocatore in uscita dal tunnel dello stadio Maradona con logo Napoli sullo sfondo
Giocatore del Napoli in silhouette esce dal tunnel dello stadio Maradona, con logo N visibile sullo sfondo illuminato

Frank Zambo Anguissa rimane nel mirino del Besiktas con un’offerta di 15 milioni di euro, ma il Napoli ne pretende almeno 20 per lasciar partire il centrocampista camerunense.

Besiktas: l’assalto turco a Anguissa vale 15 milioni

Come rivela Il Mattino, il club turco ha mosso i primi passi concreti sul mercato per acquisire il mediano azzurro. La cifra messa sul tavolo è significativa ma insufficiente secondo le valutazioni di Aurelio De Laurentiis. Il presidente partenopeo non chiude completamente la porta alla cessione, ma la distanza tra domanda e offerta rimane consistente. Una trattativa che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni qualora il Besiktas decidesse di ritoccare al rialzo la proposta iniziale.

Anguissa e il Napoli: contratto fino al 2027 e assenze sospette

Il centrocampista non è sceso in campo nelle ultime gare, un dettaglio che alimenta i dubbi sulla sua permanenza in azzurro. Il contratto in essere fino al 2027 rappresenta un elemento che tutela il club campano, consentendo ai dirigenti di mantenere saldi i margini negoziali. Tuttavia, il Besiktas dovrà convincere Anguissa anche dal punto di vista economico: il club turco avrà necessità di formulare un’offerta salariale competitiva per attirare il giocatore verso Istanbul.

Quale sarà la prossima mossa? Il Besiktas aumenterà l’offerta economica o il Napoli scenderà dalle sue richieste? Dipenderà dalla determinazione dei turchi nel voler rinforzare la mediana e dalla disponibilità del giocatore a intraprendere una nuova esperienza in Turchia. La finestra di mercato estiva offrirà occasioni concrete per chiudere questa operazione o per allontanare definitivamente lo scenario di una partenza.

Anguissa rimane una pedina importante nel centrocampo del Napoli, e la sua cessione comporterebbe necessariamente un’operazione di sostituzione sul calciomercato Napoli. Nei prossimi giorni emergeranno sviluppi più chiari sulla volontà del giocatore e sulla determinazione del Besiktas nel proseguire la trattativa.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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