Futuro Conte, spunta un’ipotesi turca: le ultime

Antonio Conte finisce nel mirino del Fenerbahce: Paolo Maldini, in trattativa per assumere il controllo del settore calcistico del club turco, ha indicato il tecnico napoletano come prima scelta per la panchina.
Maldini e il progetto Fenerbahce: Conte nel piano
Secondo quanto riporta Fanatik, Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce, ha raggiunto un accordo con Maldini nella scorsa settimana a Milano. L’ex dirigente rossonero avrà il compito di riorganizzare l’area tecnica del club turco. La sua prima mossa è stata identificare l’allenatore ideale per il progetto futuro. Conte rappresenta la priorità assoluta nella lista di Maldini, insieme a un secondo nome di spessore europeo come Stefano Pioli.
Il tecnico partenopeo ha aperto pubblicamente alla possibilità di lasciare Napoli al termine della stagione. Le sue dichiarazioni recenti hanno alimentato scenari alternativi al proseguimento sulla panchina azzurra. A 56 anni, Conte si trova a un bivio: continuare il progetto napoletano oppure accettare una nuova sfida internazionale. La decisione arriverà dopo la conclusione del campionato di Serie A, quando avrà chiarito anche la situazione con la Nazionale italiana, altra destinazione che lo corteggia.