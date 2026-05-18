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Futuro Conte, spunta un’ipotesi turca: le ultime

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Futuro Conte, spunta un’ipotesi turca: le ultime
Antonio Conte in panchina durante una gara
Antonio Conte in panchina durante una partita, con la mano al viso in atteggiamento riflessivo

Antonio Conte finisce nel mirino del Fenerbahce: Paolo Maldini, in trattativa per assumere il controllo del settore calcistico del club turco, ha indicato il tecnico napoletano come prima scelta per la panchina.

Maldini e il progetto Fenerbahce: Conte nel piano

Secondo quanto riporta Fanatik, Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahce, ha raggiunto un accordo con Maldini nella scorsa settimana a Milano. L’ex dirigente rossonero avrà il compito di riorganizzare l’area tecnica del club turco. La sua prima mossa è stata identificare l’allenatore ideale per il progetto futuro. Conte rappresenta la priorità assoluta nella lista di Maldini, insieme a un secondo nome di spessore europeo come Stefano Pioli.

Il tecnico partenopeo ha aperto pubblicamente alla possibilità di lasciare Napoli al termine della stagione. Le sue dichiarazioni recenti hanno alimentato scenari alternativi al proseguimento sulla panchina azzurra. A 56 anni, Conte si trova a un bivio: continuare il progetto napoletano oppure accettare una nuova sfida internazionale. La decisione arriverà dopo la conclusione del campionato di Serie A, quando avrà chiarito anche la situazione con la Nazionale italiana, altra destinazione che lo corteggia.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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