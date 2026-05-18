Futuro Conte, nuova ipotesi clamorosa in caso di addio al Napoli: non è la Nazionale

Antonio Conte potrebbe prendersi un anno intero di pausa dopo l’addio al Napoli. Il tecnico salentino valuta seriamente l’opzione riposo totale, senza panchina né impegni internazionali.
Conte e De Laurentiis: divorzio senza conflitti
Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli procederebbe verso una conclusione anticipata rispetto alla scadenza contrattuale del 30 giugno 2027. Il rapporto tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis rimane solido e leale, escludendo qualsiasi possibilità di polemiche o atteggiamenti scorretti nel momento dell’addio. La fiducia reciproca garantisce un distacco civile, come riporta il Corriere dello Sport, senza ricorsi legali o dispetti da entrambe le parti.
L’ingaggio importante previsto dal contratto non rappresenta un ostacolo al divorzio anticipato. De Laurentiis e Conte hanno costruito un rapporto caratterizzato dalla schiettezza, elemento che rende improbabile qualsiasi forma di conflittualità nella gestione della risoluzione. Entrambi comprendono che le strade si divideranno, ma senza conseguenze negative.
Il riposo totale: l’ipotesi concreta per Conte
Una volta risolto il vincolo contrattuale, Conte non cercherà immediatamente una nuova squadra. L’opzione di un anno sabbatico è tutt’altro che remota. Il tecnico potrebbe decidere di staccarsi completamente dal calcio giocato, rifiutando sia una nuova panchina che eventuali incarichi con nazionali o altre avventure professionali.
Le stagioni intense vissute alla guida degli azzurri hanno consumato energie significative. Un periodo di riposo totale consentirebbe a Conte di ricaricarsi lontano dai riflettori e dagli impegni quotidiani del calcio professionistico. Questa scelta non dipenderà necessariamente dall’assenza di offerte di mercato, ma dalla volontà consapevole di prendersi una pausa.
Il Napoli nel frattempo prosegue la programmazione per il prossimo ciclo tecnico, con Manna e De Laurentiis già al lavoro per identificare il successore di Conte. Lo scenario futuro vede il tecnico salentino fuori dal calcio almeno per una stagione, mentre il club partenopeo si prepara a una nuova fase della sua storia.