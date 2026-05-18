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Festa Inter, ma i tifosi pensano al Napoli: striscione contro McTominay! (FOTO)

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Festa Inter, ma i tifosi pensano al Napoli: striscione contro McTominay! (FOTO)
McTominay in azione con la maglia del Napoli (in alto), i tifosi dell'Inter in basso
McTominay in maglia azzurra del Napoli durante una partita allo stadio con i tifosi dell'Inter in basso

Si sta svolgendo in questa serata la festa dell’Inter, con un bus scoperto con i calciatori nerazzurri che sta passando per le vie di Milano per celebrare la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia. Fra le celebrazioni, spunta anche un inaspettato striscione contro il Napoli e McTominay.

Festa Inter, striscione contro McTominay

Tantissimi tifosi dell’Inter stanno affollando le vie di Milano per celebrare gli idoli nerazzurri. Tanti sono, quindi, anche gli striscioni che si sono visti in giro, fra cui anche uno che tira in ballo il Napoli. In uno di questi striscioni, si vede infatti McTominay come un cane al guinzaglio del nerazzurro Zielinski.

 

 

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I tifosi interisti, evidentemente, devono avere la memoria corta rispetto al tricolore dello scorso anno, occasione in cui lo scozzese provocò una delusione che probabilmente è rimasta ancora cocente per loro.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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