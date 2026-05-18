Dal Napoli alla Premier League: addio a sorpresa per il pupillo di Conte

Eljif Elmas non proseguirà la sua avventura al Napoli: nonostante la sua duttilità e la grande professionalità sempre mostrata dal macedone, gli azzurri non lo riscatteranno dal Lipsia. Ecco che, allora, si accendono nuove ipotetiche piste di mercato, dirette in Inghilterra. In particolare, Sunderland e Aston Villa sarebbero interessate a lui.

Elmas-Napoli, sarà addio

Come filtra da un po’ di tempo nell’ambiente Napoli, la rivoluzione azzurra non fa sconti a nessuno: tanti calciatori diranno addio. Tra questi, rientra Elmas: come riporta TMW, i partenopei non eserciteranno l’opzione di riscatto per lui, in cui avrebbero dovuto versare 17 milioni di euro nelle casse del Lipsia. Il club azzurro non vuole infatti spendere altri soldi in riscatti, considerando i 60 milioni versati per Hojlund e Alisson Santos. Dunque, sarà addio per la seconda volta a un jolly e professionista esemplare.

Futuro in Premier League per lui?

Come segnala lo stesso Tuttomercatoweb, è altamente improbabile che Elmas resti al Lipsia: dopo un anno al Torino e un altro al Napoli, è prevista un’ulteriore operazione estiva. Ecco che, però, potrebbe arrivare una nuova esperienza in Premier League: l’Aston Villa e il Sunderland sarebbero interessate alla punta di diamante della Macedonia del Nord, che assume due posizioni differente. Se i Villains sono un’opzione molto gradita, vista anche la partecipazione alla Champions League, l’altro club non rientra nel gradimento totale del giocatore.