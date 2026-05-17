Hojlund diventa ufficialmente un giocatore del Napoli: le sue parole sul riscatto

Rasmus Hojlund ha segnato oggi contro il Pisa e, con la conquista aritmetica del posto in Champions League, è diventato a tutti gli effetti un giocatore del club azzurro. Dal prestito al riscatto: ecco le sue parole tramite un post pubblicato su ‘Instagram’.

Hojlund diventa ufficialmente un giocatore del Napoli: le sue parole

Su ‘Instagram’ Hojlund ha scritto:

“Questo gol ha un significato simbolico perché racchiude due cose. Abbiamo conquistato la Champions League con il Napoli, il che significa che, grazie al mio contratto, sono ufficialmente un giocatore del Napoli e sto dicendo addio al Manchester United. È una sensazione strana, perché nell’ultimo anno mi sono già sentito un giocatore del Napoli. Il modo in cui voi tifosi mi avete sostenuto, facendomi sentire a casa e aiutandomi a ritrovare la fiducia in me stesso, è qualcosa di cui sono immensamente grato”.

E ancora:

“Dire addio al Manchester United è anche un momento emozionante. Il sogno della mia infanzia si è avverato: giocare all’Old Trafford con la maglia rossa. Quindi il gol di oggi simboleggia un nuovo inizio, un momento di fiducia, in cui darò tutto per il Napoli e un ringraziamento a tutti i tifosi, i giocatori e lo staff del Manchester United che hanno realizzato il sogno che avevo da bambino. È tempo di nuovi sogni, quindi inseguiamoli“.