Corona fa esplodere il caso Napoli: “La squadra odia Conte, situazione irrecuperabile”

Fabrizio Corona ha rilasciato il prannunciato episodio di “Falsissimo” dedicato al Napoli. Tantissime sono le rivelazioni scottanti riportate sullo spogliatoio azzurro, con Antonio Conte che sarebbe a sua detta ostracizzato da tutta la squadra per i suoi metodi di allenamento.

Fabrizio Corona ha rivelato alcuni dettagli scottanti riguardo allo spogliatoio del Napoli. Queste sono le sue parole:

“I metodi di allenamento di Conte sono metodi nazisti, metodi che lui ha imparato alla Juventus che lo ha reso importante da allenatore. Doppi allenamenti, allenamenti stressanti, allenamenti faticosissimi in un sistema calcio che ormai sfrutta e spreme i giocatori così. Qual è il risultato di tutto questo? Che quest’anno il Napoli è stato un fallimento totale perché non ha mai lottato veramente per lo Scudetto e perché arrivato 30º su 36 nella Champions ha avuto 42 infortuni. infortuni che Conte ha scaricato sul preparatore atletico, ma che fondamentalmente sono causa dei suoi allenamenti. Se non fai quello che ti dice lui, non giochi più”.