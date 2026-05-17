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Pisa-Napoli, Conte e l’annuncio sul futuro: “C’è stato l’incontro con ADL”, ecco cos’è successo

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Pisa-Napoli, Conte e l’annuncio sul futuro: “C’è stato l’incontro con ADL”, ecco cos’è successo
Antonio Conte in conferenza stampa dopo la partita Pisa-Napoli
Antonio Conte durante un'intervista post-partita con microfono davanti al pannello degli sponsor

Il Napoli oggi ha ottenuto una vittoria enorme: KO tecnico a Pisa con 3 reti messe a segno, che significano aritmetica qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Ora, però, c’è da pianificare il futuro: è atteso il meeting tra il presidente De Laurentiis e mister Antonio Conte, che ha parlato nel post-partita.

Le parole di Conte

Antonio Conte e i suoi possono esultare dopo la grande vittoria di oggi all’Arena Garibaldi di Pisa: il Napoli è qualificato aritmeticamente alla prossima Champions League e ha la sicurezza di rimanere fra i grandi. Ora, però, è tempo di pianificare il futuro, con il tanto atteso incontro tra il presidente e mister Antonio Conte, che è appena intervenuto ai microfoni di DAZN.

Ecco le sue parole:

Incontro con ADL? Noi quello che dobbiamo fare l’abbiamo fatto, il presidente sa benissimo il mio pensiero. Il club è già al lavoro per il futuro. Aspettiamo l’ultima partita. Io ho parlato con presidente già da un mese, sa il mio pensiero e le mie intenzioni”.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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