Pisa-Napoli, Conte e l’annuncio sul futuro: “C’è stato l’incontro con ADL”, ecco cos’è successo

Il Napoli oggi ha ottenuto una vittoria enorme: KO tecnico a Pisa con 3 reti messe a segno, che significano aritmetica qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Ora, però, c’è da pianificare il futuro: è atteso il meeting tra il presidente De Laurentiis e mister Antonio Conte, che ha parlato nel post-partita.

Le parole di Conte

Antonio Conte e i suoi possono esultare dopo la grande vittoria di oggi all’Arena Garibaldi di Pisa: il Napoli è qualificato aritmeticamente alla prossima Champions League e ha la sicurezza di rimanere fra i grandi. Ora, però, è tempo di pianificare il futuro, con il tanto atteso incontro tra il presidente e mister Antonio Conte, che è appena intervenuto ai microfoni di DAZN.

Ecco le sue parole: