Pisa-Napoli, Conte e l’annuncio sul futuro: “C’è stato l’incontro con ADL”, ecco cos’è successo

Il Napoli oggi ha ottenuto una vittoria enorme: KO tecnico a Pisa con 3 reti messe a segno, che significano aritmetica qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Ora, però, c’è da pianificare il futuro: è atteso il meeting tra il presidente De Laurentiis e mister Antonio Conte, che ha parlato nel post-partita.
Le parole di Conte
Antonio Conte e i suoi possono esultare dopo la grande vittoria di oggi all’Arena Garibaldi di Pisa: il Napoli è qualificato aritmeticamente alla prossima Champions League e ha la sicurezza di rimanere fra i grandi. Ora, però, è tempo di pianificare il futuro, con il tanto atteso incontro tra il presidente e mister Antonio Conte, che è appena intervenuto ai microfoni di DAZN.
Ecco le sue parole:
“Incontro con ADL? Noi quello che dobbiamo fare l’abbiamo fatto, il presidente sa benissimo il mio pensiero. Il club è già al lavoro per il futuro. Aspettiamo l’ultima partita. Io ho parlato con presidente già da un mese, sa il mio pensiero e le mie intenzioni”.