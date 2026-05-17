Ecco le scelte di Antonio Conte in vista dell’importante sfida contro il Pisa. Di seguito l’undici ufficiale del Napoli.

Pisa-Napoli, l’undici di Conte: out De Bruyne, c’è Meret

Ancora fuori dall’undici titolare De Bruyne dopo Bologna, ma torna in panchina. Accanto ad Alisson Santos e dietro Hojlund ci sarà Elmas. In porta ci sarà Meret, che torna dal 1′. Di seguito l’undici completo.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.