Napoli, c’è l’intesa: si proseguirà ancora insieme!

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno raggiunto un’intesa di massima per proseguire insieme fino al giugno 2027, secondo quanto rivela La Repubblica. Il disgelo tra il tecnico e il presidente azzurro apre uno scenario di stabilità dopo settimane di tensione sul futuro della panchina.

Conte-De Laurentiis: l’accordo che cambia tutto

Le frizioni tra le parti si sono trasformate in convergenza concreta. La Repubblica scrive che esiste ormai un’intesa di principio per onorare il contratto triennale sottoscritto in precedenza. Non si tratta di una semplice dichiarazione di intenti: il riavvicinamento tra presidente e allenatore assume contorni sempre più solidi, con la volontà dichiarata di andare avanti insieme.

Il vertice di fine stagione rimane in calendario, ma le basi sono già poste. Conte non sarà discusso come una variabile dipendente da risultati spot: la continuità progettuale è il filo conduttore di questo nuovo accordo. Le settimane di silenzio e distanza trovano così una chiusura definitiva, almeno nelle intenzioni reciproche.

Pisa: la partita che suggella il patto

La sfida contro il Pisa rappresenta il banco di prova finale per ipotecare matematicamente la qualificazione in Champions League. Una vittoria oggi non solo blinderebbe il cammino europeo, ma funzionerebbe da coronamento di una stagione complessa. Con i tre punti, il Napoli eliminerebbe ogni dubbio residuo sul futuro tecnico della squadra, risolvendo in anticipo la questione della continuità sulla panchina.

De Laurentiis ha scelto di non rimandare ulteriormente le decisioni strutturali. L’intesa con Conte arriva prima della conclusione della stagione, non dopo. Questo acceleramento tattico ridimensiona le voci di alternative già circolate negli ultimi mesi e cristallizza una scelta di campo precisa: il progetto con il tecnico leccese prosegue senza incertezze. Il Napoli avrà così stabilità organizzativa e continuità di visione per la prossima stagione, elementi fondamentali per consolidare il ritorno in Champions League e costruire una rosa competitiva in vista del prossimo ciclo.