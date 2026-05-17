Napoli, Di Lorenzo annuncia cambiamenti: le sue parole dopo il Pisa

Il Napoli si è qualificato alla prossima Champions League e ha raggiunto l’obiettivo stagionale: c’è soddisfazione nell’ambiente per aver raggiunto il minimo prefissato a inizio stagione. Ad ogni modo, però, c’è un futuro da costruire e in primis c’è da capire se l’allenatore sarà sempre lo stesso. Ad ogni modo, è necessario stare calmi e in attesa, come ribadito da capitan Di Lorenzo.

Le parole di Giovanni Di Lorenzo sul futuro

Archiviato l’obiettivo minimo stagionale – vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League – c’åè da pianificare la prossima stagione per fare meglio e per tornare competitivi al massimo su tutti i fronti. Al momento, filtra un grande senso di incertezza, ma è necessaria pazienza e lucidità, senza ingigantire la situazione. Questo è quanto lasciato passare da capitan Giovanni Di Lorenzo.

Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Questo senso di incertezza lo percepisco più all’esterno che all’interno del gruppo. In due anni abbiamo raggiunto risultati incredibili: lo scudetto, la Supercoppa e le qualificazioni in Champions. Sicuramente ci saranno cambiamenti, perché i giocatori vanno e vengono, ma quel che non deve mai mancare a Napoli è la competitività. Spero che il Napoli continui a lottare per le posizioni di alta classifica”.

Il bilancio stagionale del capitano

Prima di pensare al futuro, però, c’è da essere soddisfatti per quanto accaduto sin qui. La stagione ha rispettato le aspettative minime, malgrado le difficoltà causate da infortuni e da periodi di forma scarsi. Dunque, come solito, capitan Di Lorenzo ci ha tenuto a sollevare il morale collettivo.

Qui le sue dichiarazioni: