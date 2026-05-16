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Futuro Conte, tutto già deciso: non ci sarà nessun tavolo, la rivelazione in diretta

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Futuro Conte, tutto già deciso: non ci sarà nessun tavolo, la rivelazione in diretta
Antonio Conte in panchina durante una partita del Napoli
Antonio Conte in panchina durante una partita del Napoli, con lo sguardo concentrato

Antonio Conte verso l’addio al Napoli dopo Udinese: secondo quanto rivela Ciro Venerato sulla Rai, la decisione è già stata presa tra le parti e l’annuncio arriverà dopo il campionato.

Conte e il Napoli: nessun vertice, tutto deciso

La situazione attorno a Conte si è cristallizzata nelle ultime ore. Secondo quanto emerge da fonti ben informate, non ci sarà alcun tavolo di discussione tra l’allenatore, il direttore sportivo Manna e il presidente De Laurentiis. Le parti hanno già definito gli accordi. Il timing dell’annuncio dipende dalla conclusione della stagione: dopo la sfida contro l’Udinese potrebbe arrivare la comunicazione ufficiale, anche se non è escluso un rinvio successivo.

La partita contro i friulani rappresenta un bivio. Potrebbe essere l’ultima panchina di Conte con gli azzurri oppure il segnale di una decisione diversa. Il ritardo nell’annuncio suggerisce due scenari: una mossa a sorpresa dal punto di vista del sostituto, oppure il bisogno di tempo tecnico per formalizzare l’addio.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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