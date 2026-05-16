Futuro Conte, tutto già deciso: non ci sarà nessun tavolo, la rivelazione in diretta

Antonio Conte verso l’addio al Napoli dopo Udinese: secondo quanto rivela Ciro Venerato sulla Rai, la decisione è già stata presa tra le parti e l’annuncio arriverà dopo il campionato.
Conte e il Napoli: nessun vertice, tutto deciso
La situazione attorno a Conte si è cristallizzata nelle ultime ore. Secondo quanto emerge da fonti ben informate, non ci sarà alcun tavolo di discussione tra l’allenatore, il direttore sportivo Manna e il presidente De Laurentiis. Le parti hanno già definito gli accordi. Il timing dell’annuncio dipende dalla conclusione della stagione: dopo la sfida contro l’Udinese potrebbe arrivare la comunicazione ufficiale, anche se non è escluso un rinvio successivo.
La partita contro i friulani rappresenta un bivio. Potrebbe essere l’ultima panchina di Conte con gli azzurri oppure il segnale di una decisione diversa. Il ritardo nell’annuncio suggerisce due scenari: una mossa a sorpresa dal punto di vista del sostituto, oppure il bisogno di tempo tecnico per formalizzare l’addio.