Napoli, arriva lui sulla panchina azzurra? Le parole in diretta aprono lo scenario

Archiviato il discorso Champions, il Napoli ora deve programmare il futuro: c’è da chiarire la situazione di Antonio Conte, il cui proseguimento in azzurro non è affatto scontato, anzi. Tra i papabili candidati per sedere sulla panchina azzurra, si vocifera del romantico ritorno di Maurizio Sarri, che ha confermato la possibilità di lasciare la Lazio in estate.

Sarri lascia la Lazio? Le parole dopo il Derby

Anche il Derby della Capitale è stato una grande disfatta per la Lazio: la stagione è stata ampiamente sotto le aspettative, con la sconfitta in finale di Coppa Italia e un campionato molto al di sotto delle aspettative. La frattura fra la società e mister Sarri pare insanabile, con tanti scenari possibili sul suo futuro, come dichiarato dallo stesso tecnico toscano nel postpartita a DAZN. Che siano il segnale per un ritorno a Napoli?

Ecco le sue parole a riguardo:

“Per ora nessuno mi ha detto nulla. Quest’anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice. Vediamo… A livello di ambiente, rimarrei. A livello societario… forse se i piani non collimano è meglio separare. Di piani io non ne ho sentiti”.

La situazione panchina del Napoli

Tante voci, tanti rumors, una sola domanda: chi sarà l’allenatore del Napoli nella stagione 2026/27? Sulla carta, Antonio Conte ha un contratto in essere col il club azzurro con scadenza fissata a giugno 2027, ma c’è un “però”: ci sarà nei prossimi giorni un chiarimento tra il salentino e il presidente De Laurentiis per capire se vi sono le basi per proseguire insieme. In caso contrario, il prediletto per sostituirlo è proprio Maurizio Sarri, fortemente gradito dal patron. Altra pista, invece, porterebbe a Enzo Maresca, il quale però è promesso sposo del Manchester City se si realizzasse lo scenario di separazione da Guardiola.