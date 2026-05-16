Pisa-Napoli, più di una semplice partita: occhi puntati su un nerazzurro

Idrissa Touré finisce nel taccuino di Giovanni Manna: il centrocampista del Pisa classe 1998 sarà osservato domani all’Arena Garibaldi durante la sfida con gli azzurri, con il ds napoletano pronto a valutare le qualità del tedesco in vista del mercato estivo.

Touré al Pisa: il Napoli riaccende l’interesse

La società toscana ha modificato la propria posizione negoziale. Lo scorso giugno il Pisa aveva respinto una proposta di 6 milioni di euro, considerandola insufficiente per un calciatore ritenuto centrale nel progetto. Adesso, con il Wrexham che ha riproposto contatti ufficiali, la disponibilità a trattare è aumentata sensibilmente. Questo cambio di scenario apre spazi concreti per il Napoli, che da tempo monitora l’esterno con attenzione.

Touré rappresenta un profilo che combina duttilità tattica e prestanza fisica. La sua capacità di adattarsi a più ruoli nel centrocampo lo rende appetibile per molteplici soluzioni di campo. Il dinamismo che caratterizza il suo gioco lo distingue dai profili più statici, elemento che incuriosisce i maggiori club italiani.

Touré e la concorrenza: Inter, Roma e Bologna sul tedesco

Come riportato da SestaPorta, non è solo il Napoli a monitorare il centrocampista pisano. Anche Inter, Roma e Bologna hanno inserito Touré nelle loro liste di valutazione per il prossimo mercato estivo. La moltiplicazione degli interessi potrebbe accelerare i tempi di una possibile cessione dal Pisa, creando una competizione che potrebbe alzare il prezzo del cartellino.

Il club toscano, consapevole di questa situazione, potrebbe sfruttare la rivalità tra le pretendenti per ottenere una cifra più vantaggiosa rispetto ai 6 milioni rifiutati mesi fa. Nonostante la retrocessione dei nerazzurri, il valore di Touré può restare invariato, grazie alle prestazioni che inseriscono il tedesco della lista dei ‘salvabili’ della stagione toscana.

Domani, durante Pisa-Napoli, gli occhi di Manna resteranno puntati su Touré. La sfida rappresenta un’occasione ideale per osservare direttamente il centrocampista in contesto competitivo, valutando come reagisce alla pressione e come gestisce i tempi di gioco. La valutazione sul campo precederà eventuali aperture negoziali concrete con la dirigenza pisana per il calciomercato Napoli estivo.