Napoli, quale futuro per Marianucci? Il Torino ha preso una decisione

Luca Marianucci potrebbe restare al Torino oltre giugno: il Napoli apre al prolungamento del prestito con formula modificata. Secondo Tuttosport, un incontro tra Manna e Petrachi definirà il destino del difensore centrale.
Marianucci: il Napoli preferisce il prestito continuo
Gli azzurri non intendono richiamare il centrale nella prossima stagione. La scelta del club partenopeo è netta: il giovane deve continuare a giocare con continuità altrove, sviluppandosi nel progetto Under 21 della Nazionale italiana. Questo orientamento apre uno spiraglio importante per il Torino, che vorrebbe trattenerlo oltre il 30 giugno.
La permanenza in granata non è una soluzione di ripiego, bensì la strada preferita da tutti gli attori coinvolti. Il Napoli evita il sovraffollamento in difesa, il Torino ottiene un elemento di qualità già conosciuto, e Marianucci prosegue il suo percorso di crescita in un ambiente dove ha già trovato spazi e continuità. Come rivela Tuttosport, nei prossimi giorni Manna e Petrachi siederanno attorno al tavolo per definire i dettagli tecnici dell’operazione.
Torino: il diritto di riscatto che potrebbe cambiare tutto
Il nodo principale riguarda la formula: il Torino vorrebbe trasformare il prestito semplice in un prestito con diritto di riscatto. Questa variante consentirebbe al club granata di avere una leva contrattuale maggiore sulla situazione del difensore, garantendo una continuità progettuale oltre la prossima stagione.
Il Napoli ha già dimostrato apertura mentale su questa strada, considerando che l’alternativa sarebbe un rientro del giocatore a Napoli con ridotte prospettive di utilizzo. Il summit tra i due direttori sportivi sarà decisivo per trasformare questa intesa di massima in un accordo formale.