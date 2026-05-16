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Napoli, quale futuro per Marianucci? Il Torino ha preso una decisione

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Napoli, quale futuro per Marianucci? Il Torino ha preso una decisione
Marianucci durante la preparazione della sfida di Champions
Marianucci in allenamento

Luca Marianucci potrebbe restare al Torino oltre giugno: il Napoli apre al prolungamento del prestito con formula modificata. Secondo Tuttosport, un incontro tra Manna e Petrachi definirà il destino del difensore centrale.

Marianucci: il Napoli preferisce il prestito continuo

Gli azzurri non intendono richiamare il centrale nella prossima stagione. La scelta del club partenopeo è netta: il giovane deve continuare a giocare con continuità altrove, sviluppandosi nel progetto Under 21 della Nazionale italiana. Questo orientamento apre uno spiraglio importante per il Torino, che vorrebbe trattenerlo oltre il 30 giugno.

La permanenza in granata non è una soluzione di ripiego, bensì la strada preferita da tutti gli attori coinvolti. Il Napoli evita il sovraffollamento in difesa, il Torino ottiene un elemento di qualità già conosciuto, e Marianucci prosegue il suo percorso di crescita in un ambiente dove ha già trovato spazi e continuità. Come rivela Tuttosport, nei prossimi giorni Manna e Petrachi siederanno attorno al tavolo per definire i dettagli tecnici dell’operazione.

Marianucci in campo
Luca Marianucci in azione con la maglia del Torino. Fonte: ANSA

Torino: il diritto di riscatto che potrebbe cambiare tutto

Il nodo principale riguarda la formula: il Torino vorrebbe trasformare il prestito semplice in un prestito con diritto di riscatto. Questa variante consentirebbe al club granata di avere una leva contrattuale maggiore sulla situazione del difensore, garantendo una continuità progettuale oltre la prossima stagione.

Il Napoli ha già dimostrato apertura mentale su questa strada, considerando che l’alternativa sarebbe un rientro del giocatore a Napoli con ridotte prospettive di utilizzo. Il summit tra i due direttori sportivi sarà decisivo per trasformare questa intesa di massima in un accordo formale.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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