Pisa-Napoli, buone notizie per Conte: un titolare torna tra i convocati!

David Neres torna disponibile per il Napoli: Antonio Conte recupera il brasiliano dopo il lungo stop e affronta Pisa con la rosa praticamente al completo domani alle 12:oo.
Neres tra i convocati: il ritorno che cambia le scelte di Conte
Il rientro dell’esterno offensivo rappresenta un’arma tattica significativa per gli azzurri. Conte deve ora valutare se schierarlo dal primo minuto oppure sfruttarne velocità e imprevedibilità a gara in corso contro avversari affaticati. La sua assenza ha pesato nelle ultime settimane, limitando le opzioni offensive sulla fascia.
L’unica assenza confermata rimane quella di Romelu Lukaku, rientrato in Belgio con autorizzazione del club per preparazioni non legate a infortuni. Sul versante difensivo, Spinazzola recupera la fascia sinistra dopo il periodo di assestamento, mentre Gutierrez copre il buco lasciato da Politano sulla destra per squalifica.
Napoli a Pisa: la Champions si decide domenica
La trasferta toscana potrebbe chiudere matematicamente il discorso qualificazione alla prossima Champions League. Con la rosa finalmente disponibile, Conte ha tutte le frecce per l’arco. Dopo l’eventuale certificazione aritmetica, De Laurentiis e l’allenatore si incontreranno per definire strategie future, qualora dovesse essere ancora insieme il futuro.