Futuro Conte, primi contatti con De Laurentiis: la decisione dell’allenatore

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno avviato i primi contatti telefonici per chiarire la stagione che sta per concludersi e definire il proseguo. Si va verso la permanenza in azzurro per il terzo anno per l’allenatore secondo quanto riporta “Il Mattino”.

Conte-De Laurentiis: le telefonate che avvicinano il rinnovo

Nelle ultime ore tra l’allenatore e il presidente azzurro si sono svolti scambi telefonici diretti sui temi caldi della stagione. De Laurentiis aveva avuto qualche perplessità sulla gestione dell’ultimo anno, con la qualificazione alla Champions ancora in bilico alla penultima giornata. Il patron ha deciso di accelerare i tempi proprio per chiarire i dubbi: i colloqui sono stati descritti come franchi e illuminanti, segnale che entrambi intendono proseguire insieme.

De Laurentiis comprende che il dialogo diretto è necessario anche per chiarire anticipatamente qualche piccolo sacrificio che l’allenatore dovrà accettare relativamente al prossimo mercato in termini di monte ingaggi. Conte, da parte sua, non ha cercato altre soluzioni: il tecnico vuole restare al Napoli e ha dimostrato disponibilità al confronto con la società.

Cosa manca per la fumata bianca sul rinnovo Conte

Resta il colloquio definitivo, il momento in cui le parti si incontreranno di persona per formalizzare l’accordo. Secondo Il Mattino, siamo vicini all’intesa sul “Conte-ter”, ma il passaggio finale non è ancora stato completato. I primi contatti hanno creato le condizioni per proseguire, tuttavia manca ancora il confronto risolutivo tra l’allenatore e De Laurentiis, quello che suggella definitivamente il rinnovo. Per questo si aspetterà infatti la conclusione della stagione, con la speranza che la tanto agognata qualificazione in Champions arrivi già a Pisa. Il prossimo passo è il meeting in presenza, quello che trasformerà i contatti iniziali in un accordo ufficiale sul futoro a Napoli.