Mercato Napoli, ritorno di fiamma per l’ex Juve? L’annuncio fa sognare

Aspettando la qualificazione del napoli alla prossima Champions League, e di conseguenza il termine dell’annata calcistica, il club sonda il mercato. Nelle ultime ore è spuntata fuori una voce riguardante il futuro di Federico Chiesa: l’italiano può tornare in patria!
Napoli, idea Chiesa: le parole
Federico Chiesa, con molta probabilità, lascerà l’Inghilterra. L’esterno italiano, nonostante i vari infortuni e la poca continuità, continua a far gola a diversi club italiani tra cui il Napoli. Di seguito le parole di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:
“Chiesa lascerà il Liverpool in estate, decisione praticamente presa. Vuole giocare di più ed essere più protagonista, è pronto per una nuova avventura. L’Italia può essere una buona soluzione per lui“
Napoli, si prevede un’estate di fuoco
Al termine della stagione, dopo aver chiarito chi siederà sulla panchina azzurra, ci sarà molto da fare. Giovanni Manna avrà un bel pò di lavoro da fare, partendo dal ringiovanire la rosa. Federico Chiesa, però, può rappresentare una pedina importante nello scacchiere azzurro: potrebbe alternarsi con Alisson Santos formando una super fascia.