Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Mercato Napoli, ritorno di fiamma per l’ex Juve? L’annuncio fa sognare

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Mercato Napoli, ritorno di fiamma per l’ex Juve? L’annuncio fa sognare
Silhouette di un calciatore del Napoli in campo durante la partita allo stadio San Paolo. Foto: SpazioNapoli.it
Silhouette di un calciatore del Napoli in maglia azzurra nello stadio San Paolo sotto i riflettori

Aspettando la qualificazione del napoli alla prossima Champions League, e di conseguenza il termine dell’annata calcistica, il club sonda il mercato. Nelle ultime ore è spuntata fuori una voce riguardante il futuro di Federico Chiesa: l’italiano può tornare in patria!

Napoli, idea Chiesa: le parole

Federico Chiesa, con molta probabilità, lascerà l’Inghilterra. L’esterno italiano, nonostante i vari infortuni e la poca continuità, continua a far gola a diversi club italiani tra cui il Napoli. Di seguito le parole di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Chiesa lascerà il Liverpool in estate, decisione praticamente presa. Vuole giocare di più ed essere più protagonista, è pronto per una nuova avventura. L’Italia può essere una buona soluzione per lui

Federico Chiesa in maglia Italia numero 14 durante una partita della nazionale italiana
Federico Chiesa con la maglia della nazionale italiana numero 14

Napoli, si prevede un’estate di fuoco

Al termine della stagione, dopo aver chiarito chi siederà sulla panchina azzurra, ci sarà molto da fare. Giovanni Manna avrà un bel pò di lavoro da fare, partendo dal ringiovanire la rosa. Federico Chiesa, però, può rappresentare una pedina importante nello scacchiere azzurro: potrebbe alternarsi con Alisson Santos formando una super fascia.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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