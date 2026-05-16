De Bruyne ha scelto il suo futuro: cosa succederà con il Napoli

Siamo ormai arrivati verso il termine della stagione, e il Napoli ha bisogno degli ultimi 3 punti per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Alla fine della stagione in corso, poi, ci saranno da risolvere varie situazione partendo proprio da Conte. Intanto, Kevin De Bruyne ha preso la sua decisione: vuole restare a Napoli!

Napoli, De Bruyne resta: la situazione

La stagione di Kevin De Bruyne al Napoli non è andata come s’immaginavano i tifosi azzurri in estate. Il campione belga è stato purtroppo fermo ai box per quasi l’intera annata, e non ha potuto mettere in mostra le sue qualità anche nel nostro campionato come fatto durante l’arco della sua meravigliosa carriera.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Kevin vorrebbe rimanere ad alti livelli anche nella prossima stagione rispettando il suo contratto. Tra un mese giocherà i Mondiali da protagonista con il suo Belgio, e il prossimo anno dovrebbe continuare all’ombra del Vesuvio: questo è il suo piano.

De Bruyne con la maglia del Napoli

Napoli, futuri da decidere

Una volta terminata la stagione, e decisa la qualificazione alla Champions, il club azzurro andrà a sistemare le varie situazione. De Laurentiis partirà proprio dall’incontro con Antonio Conte, poi si passerà alla costruzione della rosa dove Kevin De Bruyne dovrebbe continuare ad essere una pedina fondamentale per il prossimo futuro.