Manna in bilico, spunta l’alternativa: il nuovo ds arriva da una big di Serie A

Giovanni Manna dovrebbe continuare al Napoli. con De Laurentiis deciso nel blindare il direttore sportivo con tanto di rinnovo. Ma nel calcio non si sa mai, perchiò è pronto un piano B: spunta Igli Tare.

Manna rinnova: De Laurentiis blinda il suo ds

La società partenopea ha scelto di consolidare la fiducia nel proprio direttore sportivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis non cede al pressing della Roma e vuole procedere con il rinnovo di Manna, rafforzando così la continuità progettuale del club. La decisione del rinnovo elimina qualsiasi margine negoziale verso altre società interessate al profilo del dirigente azzurro. I tempi e le modalità dell’accordo restano ancora da definire nei dettagli, ma l’indirizzo è chiaro: Manna dovrebbe restare alla guida della struttura tecnica partenopea.

Tare è il piano B del Napoli

Igli Tare sarebbe il piano B del Napoli. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, il dirigente rossonero è il possibile sostituto qualora Manna avesse abbandonato il club azzurro. Tare rimane in una posizione complessa al Milan dopo soli dodici mesi dall’arrivo: le tensioni interne hanno creato distanze significative con la dirigenza rossonera. L’opzione Napoli è un piano B che, però, resta soltanto come un’ipotesi remota al momento.

Il valzer dei direttori sportivi italiani dovrebbe proseguire, dunque, senza il coinvolgimento del Napoli, che ha scelto stabilità e continuità piuttosto che rivoluzione organizzativa. De Laurentiis ha preferito investire sulla conferma di Manna, nonostante il pressing della Roma guidato dalla famiglia Friedkin.