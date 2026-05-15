Napoli, la Roma continua a spingere per Manna: c’è l’annuncio di Moretto

Giovanni Manna rimane nel mirino della Roma, con i Friedkin che intensificano gli sforzi per strappare il direttore sportivo al Napoli nonostante la resistenza di De Laurentiis.

Manna-Roma: i tentativi continui dei Friedkin

Secondo quanto rivela Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, i Friedkin hanno moltiplicato i contatti nelle ultime ore per convincere il Napoli a cedere Manna. La famiglia proprietarie giallorosse hanno identificato il direttore sportivo azzurro come il profilo ideale per guidare il progetto tecnico della Roma, ritenendolo il candidato che meglio si adatta alle loro ambizioni di mercato.

De Laurentiis ha eretto un muro quasi invalicabile intorno al suo direttore. Come afferma Moretto, “il muro restava alto e quasi invalicabile fino a qualche giorno fa”, con il presidente del Napoli che non ha intenzione di aprire a nessuna negoziazione. La situazione tuttavia non è completamente cristallizzata: i Friedkin continuano a insistere, consapevoli della difficoltà nel liberare un dirigente di questa levatura, ma decisi a perseverare.

La resistenza di ADL e i margini di trattativa

Il nodo centrale rimane la volontà di Aurelio De Laurentiis di mantenere la continuità gestionale. Manna non è un direttore sportivo che si libera facilmente, sia per questioni contrattuali che per il ruolo cruciale che ricopre nell’organizzazione del club. La Roma non ha ancora presentato un’offerta economica ufficiale, concentrandosi piuttosto su contatti diretti per sondare la disponibilità del dirigente e del Napoli.

I tentativi dei Friedkin rappresentano una strategia di pressione costante. Moretto sottolinea che gli ultimi giorni hanno visto ulteriori movimenti: “i Friedkin hanno fatto, e stanno facendo ancora, altri tentativi”. Tuttavia, la fermezza di De Laurentiis suggerisce che la Roma dovrà presentare un progetto particolarmente attraente o un’offerta significativa per scalfire la posizione del Napoli. Per ora, il direttore sportivo azzurro rimane saldamente ancorato a Napoli, mentre la Roma continua la sua corte senza ottenere risultati concreti.