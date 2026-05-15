Napolo, ADL e Conte cercano l’intesa: l’incontro dopo Pisa

La stagione del Napoli non è ancora finita, ma la società è già proiettata su quello che succederà nelle prossime settimane. La qualificazione in Champions League è l’obiettivo minimo da centrare, e la trasferta di Pisa di domenica rappresenta un passaggio fondamentale. Ma subito dopo, indipendentemente dal risultato, ci sarà da affrontare un confronto che si rimanda da troppo tempo: quello tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Conte – De Laurentiis, l’incontro che non si può più rimandare

Secondo quanto riportato da Repubblica, il confronto tra i due potrebbe avvenire subito dopo la trasferta di Pisa, senza ulteriori rinvii. L’urgenza è reale: a questo punto dell’anno non si può più essere dubbiosi, perché le questioni aperte sono numerose e il mercato estivo si avvicina.

Non si tratta solo di decidere se Conte resta o va via: l’annata è stata complicata sotto tanti aspetti, e potrebbero ridefinirsi i ruoli anche continuando insieme. Il tecnico leccese vuole garanzie concrete, ma un altro mercato “faraonico” non è sostenibile: il nuovo Napoli, dunque, nascerà nel post Pisa. E i tifosi non vedono l’ora di scoprire la verità sul futuro del mister, bella o brutta che sia.