Conte può esultare: rientro fondamentale per riportare il Napoli in Champions

La stagione è quasi volta al termine, e il Napoli ha bisogno di 3 punti per conquistare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Qualificazione che permetterebbe di programmare il prima possibile il summit tra Conte e De Laurentiis. Contro il Pisa, l’allenatore salentino ritrova Kevin De Bruyne: il belga è pronto per tornare dal 1′ in campo.

Pisa-Napoli, torna De Bruyne: le scelte di Conte

Domenica alle 12 ci sarà “la tavolata Champions”, dove tutte le squadre coinvolte scenderanno in campo. Il Napoli, durante questo turno, potrebbe ritrovarsi qualificato alla massima competizione europea. Elemento fondamentale per le casse azzurre e per delineare quanto prima il futuro.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne è pronto a riprendersi il suo posto sulla trequarti: uscirà Giovane, poco convincente nel match contro il Bologna. Dovrebbe tornare titolare anche Spinazzola, prendendo il posto dello squalificato Politano.

Napoli, rientra anche Neres? Le ultime

Le novità non finiscono qui, difatti, David Neres dovrebbe tornare nella lista dei convocati dopo vari mesi di assenza. La sua eventuale presenza vorrebbe dire che ad eccezione dello squalificato Politano, il Napoli sarà finalmente al completo. Conte, quindi, potrebbe iniziare con delle prime prove in vista di un suo terzo anno in azzurro.