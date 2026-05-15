Pisa-Napoli, McTominay a caccia di record: può eguagliare Hamsik

McTominay si prepara a un altro match decisivo per il Napoli. Il centrocampista scozzese, come rivela il Corriere dello Sport, rappresenta il jolly tattico su cui Conte conta per sbloccare la sfida di domenica contro il Pisa. L’attesa è per un nuovo gol che potrebbe indirizzare la partita.
McTominay a Pisa: il gol che serve al Napoli
Gli azzurri arrivano al Pisa con la necessità di confermare il trend positivo. McTominay ha già dimostrato di sapersi muovere negli spazi giusti al momento opportuno, trasformando azioni confuse in reti decisive. Lo stadio dei toscani diventa l’arena dove il centrocampista può ancora una volta risolvere una partita decisiva. Conte ha costruito il suo sistema tattico proprio intorno a questa capacità.
Il Napoli non può permettersi passi falsi. La stagione è ancora lunga ma ogni punto lasciato per strada complica le ambizioni di vertice. McTominay diventa quindi il perno su cui ruota il discorso: non solo per i gol che segna, ma per come quei gol arrivano sempre nei momenti cruciali, quando serve sbloccare una situazione di stallo. La sua presenza in campo rappresenta una carta di valore aggiunto che pochi centrocampisti del campionato possono garantire.
Napoli: McTominay sfida Hamsik
Domenica sera i riflettori si accenderanno su uno stadio che storicamente non regala facilità al Napoli. La sfida contro il Pisa non è una formalità, nonostante la differenza di potenziale. Le squadre in forma trovano sempre il modo di complicare la vita agli ospiti. McTominay, in questi casi, diventa decisivo. Basti pensare alla rete in rovesciata realizzata lo scorso anno contro il Cagliari.
Lo scozzese ha raggiunto quota nove gol in questo campionato e punta la doppia cifra, proprio come l’anno scorso. Se dovesse riuscire nell’impresa, allora eguaglierebbe un record di una leggenda azzurra: Marek Hamsik. Lo slovacco è stato l’unico centrocampista a raggiungere quota dieci gol in campionato in due stagioni con la maglia del Napoli. Scott, contro Pisa e e Udinese, può diventare il secondo.