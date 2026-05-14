Ultim’ora Pisa-Napoli: arriva la decisione della Lega Serie A, i dettagli di Sky

Pare essere arrivata la decisione definitiva in ottica calendario: le partite della 37esima giornata di Serie A di squadre coinvolte in lotta per l’Europa si disputeranno domenica alle 12, con il via libera definitivo della Prefettura di Roma.

Ok della Prefettura di Roma: si gioca domenica alle 12

Come segnalato da Sky Sport, la Prefettura di Roma e la Lega Serie A sono arrivate a un accordo per data e orario della 37esima giornata di Serie A. Infatti, il Derby della Capitale e le conseguenti gare delle squadre coinvolte nella lotta per l’Europa – tra cui il match del Napoli a Pisa – si disputeranno domenica alle ore 12.

Dopo una lunga telenovela, che era arrivata al possibile spostamento a lunedì sera, ora dovrebbe essere la decisione definitiva, data anche la prossimità alle gare stesse.