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Ultim’ora Pisa-Napoli: arriva la decisione della Lega Serie A, i dettagli di Sky

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Ultim’ora Pisa-Napoli: arriva la decisione della Lega Serie A, i dettagli di Sky
Esultanza dei giocatori del Napoli in campo. Foto: ANSA
Giocatori del Napoli esultano in campo durante una partita

Pare essere arrivata la decisione definitiva in ottica calendario: le partite della 37esima giornata di Serie A di squadre coinvolte in lotta per l’Europa si disputeranno domenica alle 12, con il via libera definitivo della Prefettura di Roma.

Ok della Prefettura di Roma: si gioca domenica alle 12

Come segnalato da Sky Sport, la Prefettura di Roma e la Lega Serie A sono arrivate a un accordo per data e orario della 37esima giornata di Serie A. Infatti, il Derby della Capitale e le conseguenti gare delle squadre coinvolte nella lotta per l’Europa – tra cui il match del Napoli a Pisa – si disputeranno domenica alle ore 12.

Dopo una lunga telenovela, che era arrivata al possibile spostamento a lunedì sera, ora dovrebbe essere la decisione definitiva, data anche la prossimità alle gare stesse.

 

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Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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