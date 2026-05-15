Occhio Napoli, opportunità di mercato dalla Ligue 1: spuntano i nomi!

Il Marsiglia è costretto a vendere entro il 30 giugno per evitare l’esclusione dalle coppe europee: Mason Greenwood e Amine Gouiri sono i principali indiziati alla cessione e il Napoli monitora la situazione.

Marsiglia in dissesto: la scadenza che cambia tutto

Come riportato da FootMercato, l’Olympique Marsiglia naviga in acque torbide. I debiti accumulati impongono una vera e propria operazione di sfoltimento della rosa prima della fine di giugno, pena l’esclusione dalle competizioni europee. La dirigenza francese ha già identificato i calciatori sacrificabili per risanare i conti e il mercato estivo si preannuncia movimentato attorno al club transalpino.

La stagione dell’OM è stata una cascata di delusioni. Sesto in Ligue 1, eliminato dalla Champions League, il club ha subito anche cambiamenti in panchina: l’allenatore De Zerbi è stato liquidato insieme al direttore sportivo Medhi Benatia. Habib Beye, arrivato il 18 febbraio, non ha fornito la spinta necessaria. La gestione è stata caotica e i conti non tornano.

Greenwood e Gouiri: occasione da non perdere

Tra i calciatori destinati, FootMercato, ha citato due attaccanti di qualità: Mason Greenwood e Amine Gouiri. L’inglese ha brillato al Marsiglia con prestazioni importanti e rappresenta una soluzione concreta per il Napoli, che deve trovare un rinforzo sulle corsie offensive. Greenwood possiede velocità, tecnica e capacità di finalizzazione. Gouiri, attaccante algerino, è stato altrettanto incisivo e potrebbe ricoprire il buco che lascerà Lukaku.

Quali altre soluzioni offre il mercato marsigliese? Oltre agli attaccanti, il Napoli potrebbe valutare il centrocampista Quinten Timber, il difensore Leonardo Balerdi o il terzino CJ Egan-Riley.

Greenwood esulta durante una partita con maglia bianca e blu

Il calendario della scadenza: luglio apre le porte

La scadenza del 30 giugno è il punto di non ritorno. Dopo quella data, Marsiglia avrà già ceduto buona parte dei suoi elementi più pregiati oppure affronterà il blocco europeo. Questa urgenza trasforma il mercato estivo in un’opportunità concreta per il Napoli, che potrà approfittare della situazione di difficoltà del club francese per negoziare prezzi più vantaggiosi. Greenwood potrebbe arrivare a condizioni economiche inferiori rispetto al suo valore reale.

De Laurentiis avrà tutto giugno per sondare il terreno e costruire un’offerta competitiva. L’arrivo del nuovo proprietario Stephane Richard e del direttore sportivo Gregory Lorenzi potrebbe modificare gli equilibri, ma la necessità immediata di liquidità rende poco probabile cambiamenti di rotta. Il Napoli e il calciomercato europea attendono il prossimo mese per scoprire quali calciatori diranno addio al Marsiglia.